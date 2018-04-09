Беременная Анастасия Костенко пожаловалась на проблемы со здоровьем

В начале января Дмитрий Тарасов женился на своей избраннице Анастасии Костенко , а позже они обвенчались. После этого появились слухи о том, что футболист поспешил со свадьбой, так как его возлюбленная находится в положении. Недавно в свой день рождения модель подтвердила информацию о том, что ждет ребенка. Она опубликовала несколько трогательных фото, на которых уже заметен ее округлившийся живот. По словам спортсмена, родителями они станут в конце лета.

На днях Анастасия решила ответить на самые частые вопросы подписчиков и рассказала о том, как протекает ее беременность. Она заверила, что появление ребенка она заранее планировала с мужем и ее огорчает тот факт, что у некоторых людей появились негативные предположения на этот счет: якобы она случайно забеременела и поэтому Тарасов на ней женился. «Прибавка в весе 5 кг, немного непривычно, но я же не одна», — также рассказала жена футболиста. Однако, по ее словам, пока на ее фигуре лишний вес не отразился. Спортом она пока решила не заниматься, но хочет плавать несколько раз в неделю.

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При этом у Костенко появились проблемы со здоровьем. Она стала страдать из-за отеков. «Даже на размер больше обувь становится мала. И общий вид к вечеру, будто я чемпион по воздушно-водному спорту, суть которого: выпить вечером 10 литров воды, затем сесть в самолет и продолжить пить еще 5 литров», — поделилась модель. Анастасия также отметила, что научилась разделять конструктивную критику от нападков недоброжелателей, но на это ей понадобилось много времени. Пока она наслаждается беременностью и проблемы у нее возникают самые обычные: тянет то на солененькое, то на сладкое.