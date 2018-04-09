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За Кубок мира-2019 по Киокушин каратэ в Москве будут бороться спортсмены из 25 стран
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За Кубок мира-2019 по Киокушин каратэ в Москве будут бороться спортсмены из 25 стран 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Проведение Кубка мира по Киокушин каратэ в 2019 году будет иметь положительный результат для детей, желающих заниматься этим единоборством, отметили участники первого заседания оргкомитета Кубка мира, прошедшего 9 апреля в Комитете Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи.
Как отмечает пресс-служба профильного Комитета, участники заседания подчеркнули важность соревнований не только с точки зрения пропаганды здорового образа жизни, но и для развития индустрии гостеприимства.
В этой связи члены спортивного Комитета во главе с его председателем Михаилом Дегтяревым (ЛДПР) обсудили с коллегами-парламентариями и представителями экспертного сообщества вопросы, связанные с подготовкой и проведением Кубка в Москве в октябре следующего года.
Международная организация каратэ «Союз Киокушинкай» включает национальные федерации 56 стран. Кубок Мира по Киокушин каратэ проходит один раз в два года и является одним из важнейших международных соревнований в данном виде спорта.
В январе Россия получила право проведения Шестого Кубка мира в Москве. Ожидается, что в состязании примут участие более 200 спортсменов из более чем 25 государств.
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