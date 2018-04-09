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Эррера избежит наказания за плевок на герб «Манчестер Сити»
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Эррера избежит наказания за плевок на герб «Манчестер Сити» 

Soccer News 24 минуты назад
Фото: Soccer News
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера избежит наказания за плевок на герб «Манчестер Сити» во время субботнего дерби.
Как сообщает BBC, представители «горожан» решили не направлять жалобу в футбольную ассоциацию Англии по этому инциденту.
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