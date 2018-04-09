Эррера избежит наказания за плевок на герб «Манчестер Сити»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера избежит наказания за плевок на герб «Манчестер Сити» во время субботнего дерби.

Как сообщает BBC, представители «горожан» решили не направлять жалобу в футбольную ассоциацию Англии по этому инциденту.