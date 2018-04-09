Василий Уткин: Я не считаю сборную безнадежной. Черчесов безнадежен

«Смотрите, японцы сегодня уволили главного тренера — за 2 месяца до чемпионата! А они ведь не импульсивные. И результат им очень важен. Но уволили.

Значит, не поздно и нам что-то поменять. Станислав Черчесов безнадежен. Рак на горе замучился свистеть.

Еще раз: я не считаю сборную безнадежной. Я считаю безнадежным тренера, а время что-то изменить — достаточным», — написал Уткин в своем твиттере.

Смотрите, японцы сегодня уволили главного тренера — за 2 месяца до чемпионата! А они ведь не импульсивные. И результат им очень важен. Но уволили. Значит, не поздно и нам что-то поменять. Станислав Черчесов безнадежен. Рак на горе замучился свистеть. pic.twitter.com/YQvnTggEQc

— Василий Уткин (@radioutkin) 9 апреля 2018 г.

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.