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Василий Уткин: Я не считаю сборную безнадежной. Черчесов безнадежен
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Василий Уткин: Я не считаю сборную безнадежной. Черчесов безнадежен 

Советский спорт 45 минут назад
«Смотрите, японцы сегодня уволили главного тренера — за 2 месяца до чемпионата! А они ведь не импульсивные. И результат им очень важен. Но уволили.
Значит, не поздно и нам что-то поменять. Станислав Черчесов безнадежен. Рак на горе замучился свистеть.
Еще раз: я не считаю сборную безнадежной. Я считаю безнадежным тренера, а время что-то изменить — достаточным», — написал Уткин в своем твиттере.
Смотрите, японцы сегодня уволили главного тренера — за 2 месяца до чемпионата! А они ведь не импульсивные. И результат им очень важен. Но уволили. Значит, не поздно и нам что-то поменять. Станислав Черчесов безнадежен. Рак на горе замучился свистеть. pic.twitter.com/YQvnTggEQc
— Василий Уткин (@radioutkin) 9 апреля 2018 г.
На групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
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