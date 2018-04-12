Картер предостерег Трампа от войны и ядерных ударов

Экс-президент США Джимми Картер предостерег действующего хозяина Белого дома Дональда Трампа от развязывания военных действий и нанесения ядерных ударов. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Бывший глава американского государства подчеркнул, что США следует избегать войн с КНДР, Россией и Сирией. «Я молюсь, чтобы он (Дональд Трамп — прим. „РГ“) сохранил мир в нашей стране, не преувеличил и не усугубил тех вызовов, которые исходят от Северной Кореи, России или Сирии», — отметил Картер. Политик при этом выразил надежду на то, что Трамп осознает катастрофическую опасность обмена ядерными ударами.

"Надеюсь, он (Дональд Трамп — прим. «РГ») очень хорошо понимает, как это понимал я, как это понимали другие президенты, что любой обмен ядерными ударами может привести к катастрофе всего человечества", — подчеркнул 39-й президент США.

Напомним, что в минувший понедельник Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против сирийских властей. Американский лидер обвинил официальный Дамаск в использовании боевых отравляющих веществ в населенном пункте Дума

Глава Белого дома тогда обещал принять решение о действиях против САР в течение 24 или 48 часов. В среду Трамп подтвердил скорое нанесение удара по Сирии, опубликовав в своем Twitter воинственное заявление.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят, такие красивые, новые и «умные»!" — написал он. Вместе с тем спустя несколько минут после этого Трамп выступил в противоположном ключе, предложив Москве остановить гонку вооружений и налаживать отношения.

Ситуация вокруг Сирии продолжает оставаться напряженной. Некоторые аналитики отмечают, что операция стран Запада против САР может быть отложена на неопределенный период, но не отменена. Так, по информации зарубежных СМИ, британская сторона заявляет о своей готовности к нанесению удара по сирийскому государству.