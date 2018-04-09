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Представитель Трампа: «Болельщики должны дважды подумать перед поездкой в Россию»
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Представитель Трампа: «Болельщики должны дважды подумать перед поездкой в Россию» 

Спорт-Экспресс 21 минуту назад
Фото: Вестник Кавказа
Неназванный представитель администрации президента США Дональда Трампа считает, что не у всех иностранных государств будет возможность помочь своим гражданам на территории России во время чемпионата мира-2018. В Белом Доме подчеркнули, что в последние годы сотрудничество с Россией сократилось.
— У нас не будет возможности помочь своим гражданам, если с ними что-то случится, — приводит Guardian слова представителя Трампа. — Бывают несчастные случаи, болезни. Мы не предполагаем, что будут какие-то большие инциденты, но никто не застрахован от других неприятностей.
Мы пытались сотрудничать вместе с Россией, но они сами избавились от коллег со стороны США и Великобритании. Я бы подумал дважды, прежде чем ехать на чемпионат мира-2018. Не только у США, но и у других государств нет возможности помочь своим граждан на территории России или любой другой страны, где нельзя рассчитывать на поддержку консульства.
Напомним, что сборная США не вышла на ЧМ-2018.
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