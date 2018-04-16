Третья мировая война: ядерная или экономическая?

Москва, 16 апреля — «Вести. Экономика» Есть широко распространенное заблуждение, что следующая мировая война, если она произойдет, неизбежно будет ядерной войной. И это станет концом всего, что мы знаем. Многие обеспокоены идеей Третьей мировой войны и мыслью, что она «поможет начать все с чистого листа», создавая предпосылки для позитивного возрождения человека из пепла. Однако, скорее всего, все будет развиваться совсем не так. Есть гораздо более точное и эффективное оружие, чем ядерное оружие в арсенале истеблишмента глобалистов, которые манипулируют политическими системами в разных странах. Например, использование милитаризированной экономики и ложных парадигм. Конфликт между Востоком и Западом был спроектирован, и этот конфликт должен быть в первую очередь экономическим. Волнение и страх вокруг потенциальной ядерной войны отвлекают от гораздо более реальной угрозы организованной финансовой войны между Востоком и Западом (а также региональных прокси-войн в Сирии и Северной Корее). Важно помнить, что во всех войнах всегда есть войны банкиров — то есть почти все войны приносят пользу международным финансистам, создавая среду для централизации богатства и политической власти. Это, как правило, путает некоторых аналитиков и активистов движения за свободу.

Для наращивания экономического противостояния и у Китая, и у США есть определенные рычаги. Однако Пекин и Вашингтон, продвигая свои интересы, должны всё-таки помнить, насколько страны взаимозависимы. Отголоски торговой войны могут задеть и иные государства