Третья мировая война: ядерная или экономическая? 

Москва, 16 апреля — «Вести. Экономика» Есть широко распространенное заблуждение, что следующая мировая война, если она произойдет, неизбежно будет ядерной войной. И это станет концом всего, что мы знаем. Многие обеспокоены идеей Третьей мировой войны и мыслью, что она «поможет начать все с чистого листа», создавая предпосылки для позитивного возрождения человека из пепла. Однако, скорее всего, все будет развиваться совсем не так. Есть гораздо более точное и эффективное оружие, чем ядерное оружие в арсенале истеблишмента глобалистов, которые манипулируют политическими системами в разных странах. Например, использование милитаризированной экономики и ложных парадигм. Конфликт между Востоком и Западом был спроектирован, и этот конфликт должен быть в первую очередь экономическим. Волнение и страх вокруг потенциальной ядерной войны отвлекают от гораздо более реальной угрозы организованной финансовой войны между Востоком и Западом (а также региональных прокси-войн в Сирии и Северной Корее). Важно помнить, что во всех войнах всегда есть войны банкиров — то есть почти все войны приносят пользу международным финансистам, создавая среду для централизации богатства и политической власти. Это, как правило, путает некоторых аналитиков и активистов движения за свободу.
Для наращивания экономического противостояния и у Китая, и у США есть определенные рычаги. Однако Пекин и Вашингтон, продвигая свои интересы, должны всё-таки помнить, насколько страны взаимозависимы. Отголоски торговой войны могут задеть и иные государства
Сохраняется странная одержимость этих людей идеей о том, что есть истинное разделение на международном уровне, и что в нем участвуют восточные правительства с одной стороны и глобалистские правительства с другой. Сложно представить себе что-то более далекое от правды. Учитывая, что те же самые глобалисты и институты, которые управляют западными финансами и политику, также имеют позиции влияния в таких странах как Россия и Китай, трудно поверить, что в верхних эшелонах власти есть какое-то «разделение» в соответствующих силовых структурах. Россия и Китай полностью поддерживают институты, контролируемые глобализмом, такие как Банк международных расчетов, Международный валютный фонд (МВФ). Правительства обеих стран призвали МВФ отстаивать возможность развития СПЗ в качестве основы для создания новой мировой резервной валютной системы. Россия и Китай хотят, чтобы МВФ, контролируемый глобализмом, фактическим начал управлять новой глобальной денежной структурой. Этот призыв к полной смене мировой денежной системы не воспринимался настолько серьезно, насколько следовало бы, прежде всего потому, что основные экономисты утверждают, что альтернативы доллару США нет. Однако это уже не так. С появлением криптовалют и легкой возможностью отслеживать механизм блокчейн у глобалистов теперь есть идеальный инструмент для замены доллара в качестве мировой резервной валюты. Все, что им нужно сейчас — это кризисное событие, которое позволит скрыть этот переход. То есть массы нужно отвлечь спроектированным театром бедствия. Это создало бы надлежащий уровень страха и путаницы, необходимых для изменений полного спектра в мировых финансовых системах без достаточного сопротивления со стороны населения. Казалось бы, сейчас кризисное событие реализуется в форме международной торговой войны. Эта торговая война должна стать настолько распространенной, чтобы рано или поздно перерасти в «мировую войну». Китай готовится к отходу от доллара США, по крайней мере, с 2005 года, когда начал выпускать облигации в юанях. В то время эта идея воспринималась как шутка. Сейчас уже не так, поскольку Китай увеличил свою ликвидность на триллионы за последние 13 лет, используя различные инструменты, выраженные в юанях, а теперь даже запустил нефтяные фьючерсы в юанях. Это создало то, что называется рынком «нефтеюаня». Фьючерсы на нефть в юанях торгуются во всем мире, и, учитывая тот факт, что Китай является крупнейшим импортером/экспортером в мире, пройдет лишь небольшой период времени, прежде чем многие торговые партнеры Китая перейдут от доллара к юаню для совершения обмена. Все это завершится конечной игрой в развитии торговой войны. Это будет полный крах доллара Китаем и его союзниками. При наличии доказательства того, что Китай прекращает покупки казначейских облигаций США, это действие может наступить намного раньше, чем многие полагают. Скептики продолжают утверждать, что Китай «никогда не уйдет от США и от доллара», но именно это сейчас и происходит. Что касается отвлечения внимания, то деятельность в области торговой войны очень эффективна. Например, за последние несколько месяцев была отмечена странная взаимосвязь между заявлениями ФРС о повышении процентных ставок и сокращении баланса и объявлениями Дональда Трампа о введении тарифов против Китая и других стран. Почти каждый случай, когда действия ФРС ускоряют падение фондовых рынков (например, на прошлой неделе, когда Джером Пауэлл объявил об увеличении процентных ставок и дальнейшем сокращении баланса), Трамп объявляет о более агрессивных тарифах. СМИ автоматически обвиняют Трампа и торговую войну в нестабильности фондового рынка, полностью игнорируя прямую взаимосвязь между ФРС, устраняющей искусственную поддержку со стороны фондовых рынков и их продолжающимся снижении. Центробанки создали массовый пузырь на рынке, теперь они пытаются взорвать его и хотят, чтобы они сами при этом не пострадали. Кажется, Трамп помогает им в этом отношении. Даже сейчас альтернативные экономисты и их последователи не понимают, что происходит. Люди, которые до сих пор считают, что действия ФРС являются «ошибкой политики», что банкиры не знают, что творят, и что они в конечном итоге сменят курс и снова начнут подпитывать рост акций. Мой вопрос: с какой стати?В разгар паники во время торговой войны международные финансисты могут в значительной степени делать все, что хотят. Вся будущая катастрофа может быть переложена на плечи огромного количества козлов отпущения. Некоторые люди будут обвинять Дональда Трампа и консерваторов, которые голосовали за него. Некоторые люди будут обвинять Китай и Россию в наших проблемах. Другие будут обвинять «капитализм» и «свободные рынки» в кризисе, хотя мы не пользовались по-настоящему свободными рынками уже более века. Но очень немногие будут обвинять глобальные банки. Глобалисты во всем будут винить «эгоизм» «национализма» и будут призывать к созданию мировой экономической системы, выстроенной на единой мировой валютной системе. Во многом мировая экономическая война может оказаться гораздо более катастрофической, чем ядерная. В случае экономического краха многие люди могут очень быстро погибнуть, поскольку торговая инфраструктура будет закрыта, но нанесение ущерба будет централизованно контролироваться финансовой элитой. Богатство может быть перемещено в любое количество активов в любой точке планеты — поэтому идея о том, что глобалистам есть что терять в этом сценарии довольно наивна. В то же время банки планируют выжать еще больше возможностей для существующих организаций, таких как МВФ. Поскольку некоторые страны страдают от экономического краха, глобалистские институты будут только расти. В ядерной войне существует только пандемоний. В условиях экономической войны возможно централизованное господство. Самой большой катастрофой будет не трагедия массовой безработицы, падение инфраструктуры, потеря денежной стабильности или надежного производства продуктов питания и поставок энергии. Нет, самым большим бедствием будет продолжающееся процветание банковских конгломератов и центробанков, поскольку испытывают крах огромные части мира. Самой большой катастрофой станет то, что произойдет после краха — консолидация «нового мирового порядка», если банковские элиты не удастся разоблачить в качестве реального катализатора следующей мировой войны.