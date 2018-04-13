Удары по Сирии: удастся ли избежать войны?

Отменив свое турне по Латинской Америке, Трамп уже заставил мир напрячься. Белый дом сообщил, что президент остается в Вашингтоне, чтобы участвовать в обсуждении ответных мер по Сирии. Пресса нагнетала — ответ непременно будет военным. Нагнетал и сам Трамп, отмечает "ТВ Центр"

"Россия обещает сбить все без исключения ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовьтесь как следует, потому что ракет будет много — хороших, новых и умных. Не стоит поддерживать животное, которое травит свой народ отравляющим газом и делает это с удовольствием", — написал Трамп в твиттере.

Это сообщение американского президента особенно впечатлительные расценили как начало Третьей мировой. Хотя жал на гашетку Трамп не особенно долго. То ли советники одернули, то ли сам осознал, что написал. В итоге ровно через сорок минут война уже отменилась.

"Наши отношения с Россией сейчас даже хуже, чем во времена холодной войны. Для этого нет оснований. Россия нуждается в нашей помощи со своей экономикой, это было бы очень просто сделать, и нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Может, прекратить гонку вооружений?" — написал Трамп.

Ну а на следующий день тон посланий заметно смягчился. Да и вообще Трамп предпочел похвалить себя любимого.

"Никогда не говорил, когда именно произойдёт атака на Сирию. Может быть скоро, а может быть и совсем не скоро. В любом случае, США, при моей администрации, проделали отличную работу по очистке региона от "Исламского государства" . И где же «Спасибо тебе, Америка?» — продолжил Трамп.

Но это не значит, что ситуация пойдет на спад, учитывая кем себя сейчас окружает американский лидер. На ключевую должность советника президента по нацбезопасности назначен «ястреб» Джон Болтон . Новым госсекретарем, вероятно, станет бывший глава ЦРУ Майкл Помпео . Выступая в Сенате, он уже заявил, что санкции в отношении России стоит ужесточить. Ядерную сделку с Ираном пересмотреть, а против Сирии применить жесткие меры.

"Несостоявшееся государство Сирия представляет собой растущую угрозу правам человека, национальной безопасности и региональной стабильности и оно заслуживает всё более жёсткого ответа", — сказал Помпео.

Вероника Крашенинникова. "И России, и всему миру следует готовиться к тому, что Белый дом использует самые жесткие средства в достижении своих целей. А цель на данном этапе в Сирии, конечно же, по-прежнему убрать с поста президента Асада. И даже если это потребует бомбардировок Дамаска, они, скорее всего, будут готовы на это пойти", — говорит политолог, член Общественной палаты России

Очевидно, что этот откат назад — явление вероятно временное. Во-первых, нужные силы еще не подошли. Ударная группа во главе с авианосцем " Гарри Трумэн " только отправилась в средиземноморье. Во-вторых, Вашингтон до конца еще не убедил союзников. Великобритания вроде бы готова, сообщают СМИ. Франция тоже. А вот Германия уже точно участвовать не будет.

"Пока не принято никакого решения, но Германия в любом случае не будет участвовать в каких-либо военных действиях. При этом мы должны сделать все, чтобы четко указать на то, что применение химического оружия неприемлемо", — заявила она.

Меркель подчеркивала, что совсем недавно звонила президенту Франции. И, вероятно, канцлера ФРГ не убедили те доказательства причастности Асада к химатаке в Думе , наличие которых Макрон чуть позже рекламировал уже публично.

"У нас есть доказательства того, что на прошлой неделе, дней 10 назад, использовалось химическое оружие, по крайней мере, хлор", — заявил французский лидер.

Макрон, видимо, говорит об образцах крови жертв, которые, по данным СМИ, каким-то образом получил Вашингтон. Миру же пока предъявили лишь видео и ужасающих снимки, распространенные через аккаунты сирийских оппозиционеров. Да и эти фотографии выглядят постановочными. Одно и то же тело снимают в разных местах. Или вот — мальчик и девочка сначала находились отдельно друг от друга, потом их положили вместе (см. видео). Выбрали нужный ракурс, чтобы было максимально драматично. А другая девочка вообще умудрилась пережить три химические атаки в разных городах. Звучит все это, конечно, отвратительно. Но именно по такой схеме работают боевики.

Виктор Познихир. "Еще с 2013 года представители этой псевдоорганизации совместно с террористами репетировали подобные инсценировки в различных регионах Сирии, используя для этого даже детей, в том числе грудного возраста, Объективные видеосвидетельства проведения таких «репетиций» якобы «химатак» многократно становились достоянием международной общественности", — говорит первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба

Вот и сейчас на вопрос, есть ли реальные доказательства применения химического оружия в сирийской Думе, ответ будет «нет». Но у Вашингтона и компании память короткая. Они уже забыли и про Хан-Шейхун годичной давности, и про Ирак с пробиркой Колина Пауэла . Он тряс ею в этом самом зале Совбеза ООН 15 лет назад. И с того времени методы США и союзников не сильно изменились.

Никки Хейли. "Мы подошли к моменту, когда должно свершиться правосудие. История запомнит этот момент, когда Совет Безопасности или выполнит свои обязательства или продемонстрирует полное бессилие и невозможность защитить сирийский народ. В противном случае Соединенные Штаты ответят", — пригрозила постпред США при ООН

"Зачем вам механизм, когда вы уже до расследования назначили виновных? Вам это расследование не нужно. Ничего слышать вы не хотите. Не хотите слышать, что в Думе не обнаружено никаких следов химической атаки. Вы просто все это время искали предлог. Вот он и был любезно предоставлен провокаторами из «Белых касок». Это все напоминает какое-то весеннее обострение", — парировал постпред России при ООН Василий Небензя

"Одни государства подозревают сирийское правительство. Другие подвергли сомнению достоверность этих утверждений, говоря о провокации. Мое мнение — необходимо тщательное независимое расследование", — заявил спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Логичный вывод. Россия с самого начала предлагала привлечь экспертов из Международной организации по запрещению химоружия, гарантируя их безопасность. Они должны провести расследование на месте. Взять пробы грунта. Пообщаться с людьми. Найти пострадавших. Полный доступ и необходимую безопасность Москва уже гарантировала.

До их вердикта все выводы, по сути, голословны. Это подтвердил и один из ведущих советников Международного Красного креста по химическим вопроса Джонни Нем. Его интервью опубликовано на сайте организации.

"Когда я вижу видео или фото, то думаю, прежде всего, о том, что мы ничего не можем подтвердить. Единственное, что позволяет нам подтвердить заражение боевым химическим веществом — это взятие образцов и анализ их в лаборатории", — заявил он.

Мария Захарова. "Никто не уполномочивал западных руководителей брать на себя роль мировых жандармов и одновременно следователей, прокуроров, судей и палачей. Наша позиция предельно ясна и конкретна — мы не стремимся к эскалации, рассчитываем, что у наших партнеров хватит благоразумия, чтобы вернуться в правовое поле и совместно решать возникающие проблемы, как это предусмотрено уставом ООН", — говорит официальный представитель МИД России

Эта организация для Вашингтона, похоже, как ком в горле. По мнению многих в США, этой стране вообще стоит оттуда выйти. Потому как работа ООН парализована из-за того, что Москва блокирует выгодные Западу инициативы. Мощный удар по Сирии, разумеется, в их числе. Но осмелится ли на него Трамп? По словам министра обороны Мэтиса, решение пока не принято.