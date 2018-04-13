Удары по Сирии: удастся ли избежать войны? 

Отменив свое турне по Латинской Америке, Трамп уже заставил мир напрячься. Белый дом сообщил, что президент остается в Вашингтоне, чтобы участвовать в обсуждении ответных мер по Сирии. Пресса нагнетала — ответ непременно будет военным. Нагнетал и сам Трамп, отмечает "ТВ Центр".
"Россия обещает сбить все без исключения ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовьтесь как следует, потому что ракет будет много — хороших, новых и умных. Не стоит поддерживать животное, которое травит свой народ отравляющим газом и делает это с удовольствием", — написал Трамп в твиттере.
Это сообщение американского президента особенно впечатлительные расценили как начало Третьей мировой. Хотя жал на гашетку Трамп не особенно долго. То ли советники одернули, то ли сам осознал, что написал. В итоге ровно через сорок минут война уже отменилась.
"Наши отношения с Россией сейчас даже хуже, чем во времена холодной войны. Для этого нет оснований. Россия нуждается в нашей помощи со своей экономикой, это было бы очень просто сделать, и нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Может, прекратить гонку вооружений?" — написал Трамп.
Ну а на следующий день тон посланий заметно смягчился. Да и вообще Трамп предпочел похвалить себя любимого.
"Никогда не говорил, когда именно произойдёт атака на Сирию. Может быть скоро, а может быть и совсем не скоро. В любом случае, США, при моей администрации, проделали отличную работу по очистке региона от "Исламского государства". И где же «Спасибо тебе, Америка?» — продолжил Трамп.
Но это не значит, что ситуация пойдет на спад, учитывая кем себя сейчас окружает американский лидер. На ключевую должность советника президента по нацбезопасности назначен «ястреб» Джон Болтон. Новым госсекретарем, вероятно, станет бывший глава ЦРУ Майкл Помпео. Выступая в Сенате, он уже заявил, что санкции в отношении России стоит ужесточить. Ядерную сделку с Ираном пересмотреть, а против Сирии применить жесткие меры.
"Несостоявшееся государство Сирия представляет собой растущую угрозу правам человека, национальной безопасности и региональной стабильности и оно заслуживает всё более жёсткого ответа", — сказал Помпео.
"И России, и всему миру следует готовиться к тому, что Белый дом использует самые жесткие средства в достижении своих целей. А цель на данном этапе в Сирии, конечно же, по-прежнему убрать с поста президента Асада. И даже если это потребует бомбардировок Дамаска, они, скорее всего, будут готовы на это пойти", — говорит политолог, член Общественной палаты России Вероника Крашенинникова.
Очевидно, что этот откат назад — явление вероятно временное. Во-первых, нужные силы еще не подошли. Ударная группа во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" только отправилась в средиземноморье. Во-вторых, Вашингтон до конца еще не убедил союзников. Великобритания вроде бы готова, сообщают СМИ. Франция тоже. А вот Германия уже точно участвовать не будет.
"Пока не принято никакого решения, но Германия в любом случае не будет участвовать в каких-либо военных действиях. При этом мы должны сделать все, чтобы четко указать на то, что применение химического оружия неприемлемо", — заявила она.
Меркель подчеркивала, что совсем недавно звонила президенту Франции. И, вероятно, канцлера ФРГ не убедили те доказательства причастности Асада к химатаке в Думе, наличие которых Макрон чуть позже рекламировал уже публично.
"У нас есть доказательства того, что на прошлой неделе, дней 10 назад, использовалось химическое оружие, по крайней мере, хлор", — заявил французский лидер.
Макрон, видимо, говорит об образцах крови жертв, которые, по данным СМИ, каким-то образом получил Вашингтон. Миру же пока предъявили лишь видео и ужасающих снимки, распространенные через аккаунты сирийских оппозиционеров. Да и эти фотографии выглядят постановочными. Одно и то же тело снимают в разных местах. Или вот — мальчик и девочка сначала находились отдельно друг от друга, потом их положили вместе (см. видео). Выбрали нужный ракурс, чтобы было максимально драматично. А другая девочка вообще умудрилась пережить три химические атаки в разных городах. Звучит все это, конечно, отвратительно. Но именно по такой схеме работают боевики.
"Еще с 2013 года представители этой псевдоорганизации совместно с террористами репетировали подобные инсценировки в различных регионах Сирии, используя для этого даже детей, в том числе грудного возраста, Объективные видеосвидетельства проведения таких «репетиций» якобы «химатак» многократно становились достоянием международной общественности", — говорит первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Виктор Познихир.
Вот и сейчас на вопрос, есть ли реальные доказательства применения химического оружия в сирийской Думе, ответ будет «нет». Но у Вашингтона и компании память короткая. Они уже забыли и про Хан-Шейхун годичной давности, и про Ирак с пробиркой Колина Пауэла. Он тряс ею в этом самом зале Совбеза ООН 15 лет назад. И с того времени методы США и союзников не сильно изменились.
"Мы подошли к моменту, когда должно свершиться правосудие. История запомнит этот момент, когда Совет Безопасности или выполнит свои обязательства или продемонстрирует полное бессилие и невозможность защитить сирийский народ. В противном случае Соединенные Штаты ответят", — пригрозила постпред США при ООН Никки Хейли.
"Зачем вам механизм, когда вы уже до расследования назначили виновных? Вам это расследование не нужно. Ничего слышать вы не хотите. Не хотите слышать, что в Думе не обнаружено никаких следов химической атаки. Вы просто все это время искали предлог. Вот он и был любезно предоставлен провокаторами из «Белых касок». Это все напоминает какое-то весеннее обострение", — парировал постпред России при ООН Василий Небензя.
"Одни государства подозревают сирийское правительство. Другие подвергли сомнению достоверность этих утверждений, говоря о провокации. Мое мнение — необходимо тщательное независимое расследование", — заявил спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
Логичный вывод. Россия с самого начала предлагала привлечь экспертов из Международной организации по запрещению химоружия, гарантируя их безопасность. Они должны провести расследование на месте. Взять пробы грунта. Пообщаться с людьми. Найти пострадавших. Полный доступ и необходимую безопасность Москва уже гарантировала.
До их вердикта все выводы, по сути, голословны. Это подтвердил и один из ведущих советников Международного Красного креста по химическим вопроса Джонни Нем. Его интервью опубликовано на сайте организации.
"Когда я вижу видео или фото, то думаю, прежде всего, о том, что мы ничего не можем подтвердить. Единственное, что позволяет нам подтвердить заражение боевым химическим веществом — это взятие образцов и анализ их в лаборатории", — заявил он.
"Никто не уполномочивал западных руководителей брать на себя роль мировых жандармов и одновременно следователей, прокуроров, судей и палачей. Наша позиция предельно ясна и конкретна — мы не стремимся к эскалации, рассчитываем, что у наших партнеров хватит благоразумия, чтобы вернуться в правовое поле и совместно решать возникающие проблемы, как это предусмотрено уставом ООН", — говорит официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Эта организация для Вашингтона, похоже, как ком в горле. По мнению многих в США, этой стране вообще стоит оттуда выйти. Потому как работа ООН парализована из-за того, что Москва блокирует выгодные Западу инициативы. Мощный удар по Сирии, разумеется, в их числе. Но осмелится ли на него Трамп? По словам министра обороны Мэтиса, решение пока не принято.
Александр Панюшкин, Александр Ивановский, Екатерина Симанович. «В центре событий».