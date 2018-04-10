В посольстве России ответили на предупреждение болельщикам от властей США по поводу ЧМ-2018

Представитель посольства РФ в Вашингтоне прокомментировал заявление неназванного представителя администрации президента США Дональда Трампа о нежелательности поездок сограждан в Россию во время чемпионата мира-2018. Американцы занимают второе место по спросу на билеты на матчи мирового первенства, уступая только хозяевам турнира (16 462 оплаченных билетов против 216 134).

Представитель Трампа: «Болельщики должны дважды подумать перед поездкой в Россию»

— Видим в этом не чрезмерную заботу о безопасности собственных граждан, а опасение, что огромному количеству американцев и англичан понравится Россия, её города и российский народ, — приводит RT комментарий посольства РФ в Вашингтоне. — Угроза на самом деле есть. Угроза в том, что значительная часть населения на Западе перестанет верить ежедневной антироссийской пропаганде.

Это не может нас не радовать. Несмотря на массированную русофобскую кампанию в ведущих американских СМИ (а может, и благодаря ей), интерес к нашей стране растет.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.