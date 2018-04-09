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В США предостерегли британцев от поездки на чемпионат мира в России
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В США предостерегли британцев от поездки на чемпионат мира в России 

Lenta.ru 19 часов назад
Фото: Lenta.ru
Неназванный представитель Белого дома предостерег британских болельщиков от поездки на чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает The Telegraph.
По его словам, британцы и американцы не смогут получить поддержку после высылки дипломатов из страны из-за дела с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Из-за этого фанаты будут менее защищены. Чиновник заявил, что болельщикам стоит «дважды подумать» перед тем, как покупать билеты на мундиаль.
Также он напомнил, что международный скандал нанес ущерб сотрудничеству США и России в сфере защиты от терроризма. По его мнению, любое спортивное соревнование сейчас является целью террористов.
Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере города Солсбери 4 марта. Юлия пришла в себя в конце марта, а ее отец вышел из критического состояния 6 апреля и быстро идет на поправку. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено. Из-за этого Великобритания и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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