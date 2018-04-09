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Маргеловский маршрут: документальный фильм об уникальном лыжном походе бойцов ВДВ
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Маргеловский маршрут: документальный фильм об уникальном лыжном походе бойцов ВДВ 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Стартовав из разных городов страны, группы десантников по 30 человек в каждой прошли по местам исторических боевых сражений и встретились в Рязани.
Всего на пути лыжников было 158 населенных пунктов, а общая протяженность маршрутов составила 7678 километров. Такой сверхдальний переход воздушно-десантные войска совершили впервые в истории.
Для участия в сверхдальнем лыжном переходе отобрали 300 десантников из десяти подразделений ВДВ. Как контрактников, так и военнослужащих срочной службы. У каждой команды были разные протяженность маршрута и погодные условия.
Самый сложный маршрут был у бойцов 7-й десантно-штурмовой дивизии из Новороссийска, которые проделали путь длиной в 1300 километров.
В далеком 1931 году Маргелов, будучи старшиной роты курсантов, совершил лыжный переход из Минска в Москву. Вот что вспоминал об этом генерал-лейтенант Иван Лисов.
«Тогда у нас не было спортивных лыж, хорошего крепления, одежды и обуви, хоть приблизительно похожих на нынешнее снаряжение спортсменов. Шли мы на армейских лыжах-досках, с плохим креплением, в сапогах и «буденовках» на голове"», — рассказал Лисов.
Города, лежащие на пути десантников — это не только, и не столько пункты для отдыха. В каждом из них запланирована своя программа, и у лыжников, прошедших этап, еще должны остаться силы на показательные выступления.
Беспрецедентный лыжный переход ознаменовал присвоение Рязанскому училищу ВДВ звания Гвардейского. Таким статусом до этого обладали только боевые части, а флаг учебного заведения впервые украсила гвардейская лента.
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