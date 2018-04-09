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Колосков: «Больших проблем на Чемпионате Мира не будет, из группы выйдем»
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Колосков: «Больших проблем на Чемпионате Мира не будет, из группы выйдем» 

Soccer News 45 минут назад
Фото: Soccer News
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира.
"Что касается перспектив… Знаете, я не очень разделяю умиление людей, вспоминающих про 3:3 с Испанией и Бельгией. И тем не менее убежден: из группы мы выйдем. У нас — хорошие атака и полузащита, и если мы сделаем акцент на наши сильные качества, убежден, что больших проблем не будет, из группы мы выйдем. Если станем играть вторым номером, они — гарантированы", — цитируют известного футбольного функционера Аргументы и факты.
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