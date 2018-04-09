Георги Миланов: В РФПЛ сейчас нет фаворитов в борьбе за чемпионство 

«По сути, календарь у всех одинаковый. Также я думаю, что сейчас нет фаворитов в борьбе за чемпионство. До возобновления чемпионата такой командой был „Локомотив“. Однако сейчас „железнодорожников“ нельзя назвать явными фаворитами. У всех будут осечки, все будут терять очки.
Отрыв „Локомотива“ не столь велик? Кому-то может показаться много, кому-то — мало. Мы об этом не думаем, не следим за играми соперников, а рассчитываем только на себя и отталкиваемся от своих результатов», — сказал Миланов в интервью "Известиям".