Жителей Теплого Стана старшего возраста приглашают принять участие в программе «Московское долголетие»

Проект поможет москвичам старшего возраста укрепить здоровье, получить новые знания, умения, творческое развитие.

Спортивные секции, творческие лаборатории и языковые классы в каждом районе города — в программу войдут самые востребованные направления. Все занятия проводятся бесплатно.

В Теплом Стане жители смогут заниматься скандинавской ходьбой, петь, танцевать, играть в шашки, шахматы, шить, вышивать и пр..

Адресе и телефоны мероприятий можно найти на сайте газеты «Москва За Калужской заставой» по ссылке: http://gazetauzao.ru/sport-tvorchestvo-i-ekskursii-pensionery-naydut-zanyatie-na-lyuboy-vkus-v-yuzao/

Здоровья и долгих лет жизни!