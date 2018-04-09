Для российских школьников проведут интерактивный урок «Лес и климат»

Более 4,5 тыс. учителей скачали материалы для проведения интерактивного урока «Лес и климат», нацеленного на восполнение пробелов в экологических познаниях школьников, заявил газете ВЗГЛЯД директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин . Он надеется, что урок прослушают более 300 тыс. российских учащихся.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) реализует проект «Серия общероссийских интерактивных уроков „Сохраним живую природу России“, на который получил президентский грант в размере более 4 млн рублей, рассказал руководитель проекта, директор программы WWF „Климат и энергетика“ Алексей Кокорин.

В рамках проекта для школьников уже создан интерактивный урок под названием „Лес и климат“, а также где-то в конце октября будет запущен урок „Большие кошки“ про тигра, снежного барса и дальневосточного леопарда, отметил Кокорин. Главная цель материалов — восполнить пробелы школьного образования, поскольку в учебниках „про лес говорится мало“, про климат недостаточно, объяснил он.

»В числе регионов-участников проекта — Волгоградская, Воронежская, Ростовская, Саратовская, Свердловская, Московская области, Чувашия, Татарстан, Пермский край. И уже только более 4,5 тыс. учителей из этих регионов скачали материалы урока «Лес и климат» с сайта проекта www.лесклимат.рф. Надеемся, что в сумме с другими категориями граждан всего будет не менее 10 тыс. скачиваний», — отметил Кокорин. Он добавил, что по правилам гранта всего прослушать уроки должны 300 тыс. школьников, однако согласно оценкам экспертов фонда, «слушателей будет существенно больше».

Собеседник отметил, что уроки рассчитаны на 45 минут и не требуют спецподготовки от педагогов. Материалы выпущены в двух версиях: для школьников младших классов и старших школьников. Каждый комплект включает в себя методическое пособие и видеогид для подготовки занятия, красочную анимированную презентацию, набор материалов для выполнения интерактивных игровых заданий, складную книжку-памятку с полезными советами, рассказал он.

«У каждого урока есть вводная информационная часть, в которой даются базовые знания для прохождения второй части — игровой. В частности, младшие школьники в настольной игре путешествуют по миру с молекулой CO2 и через нее узнают все о фотосинтезе, климате. Дети постарше уже играют на более продвинутом уровне — предстают в роли руководителя лесохозяйственного предприятия, отвечают на 12-15 вопросов, чтобы пройти семь шагов от старта к финишу», — объяснил Кокорин.

Он также подчеркнул, что в ходе интерактивных занятий ученики приобретают знания о том, как помочь восстановлению лесов, как беречь лес от пожара, как в целом нужно обращаться с лесом, чтобы не вредить экологии. Кокорин добавил, что параллельно с детьми идет обсуждение того, как экономить электроэнергию во благо экологии.