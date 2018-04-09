Пленум тюменского обкома КПРФ закончился рукоприкладством и обращением в полицию

Напомним, мероприятию предшествовало обращение одного из молодых тюменских коммунистов Максима Карпикова главе центрального комитета партии Геннадию Зюганову , в котором он обвинял главу обкома, депутата Тюменской областной думы Тамару Казанцеву в действиях, направленных против интересов партии. Казанцева перед заседанием отмела все обвинения, отметив, что уверена в поддержке пленума.

Карпиков планировал поставить вопрос о доверии руководителю регионального отделения. Однако на самом мероприятии, по данным источника, он лишь успел задать вопрос о расходовании средств актива и отсутствии финансовых отчетов. После чего помощник депутата, по словам очевидцев, выхватил у Карпикова телефон, на который тот снимал происходящее, и бросился на оппонента с кулаками. На заседании был объявлен перерыв.

По словам источника, Карпиков выразил намерение обратиться в полицию в связи с угрозами и попыткой физического воздействия в свой адрес. Отметим, что конфликт между Тамарой Казанцевой и Максимом Карпиковым длится уже долгое время. Молодого коммуниста в частности не устраивает кадровая, финансовая и организационная политика, которую ведет руководство обкома. Это, по его мнению, вредит авторитету партии.