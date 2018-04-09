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Пленум тюменского обкома КПРФ закончился рукоприкладством и обращением в полицию
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Пленум тюменского обкома КПРФ закончился рукоприкладством и обращением в полицию 

РИА «ФедералПресс» 36 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Напомним, мероприятию предшествовало обращение одного из молодых тюменских коммунистов Максима Карпикова главе центрального комитета партии Геннадию Зюганову, в котором он обвинял главу обкома, депутата Тюменской областной думы Тамару Казанцеву в действиях, направленных против интересов партии. Казанцева перед заседанием отмела все обвинения, отметив, что уверена в поддержке пленума.
Карпиков планировал поставить вопрос о доверии руководителю регионального отделения. Однако на самом мероприятии, по данным источника, он лишь успел задать вопрос о расходовании средств актива и отсутствии финансовых отчетов. После чего помощник депутата, по словам очевидцев, выхватил у Карпикова телефон, на который тот снимал происходящее, и бросился на оппонента с кулаками. На заседании был объявлен перерыв.
По словам источника, Карпиков выразил намерение обратиться в полицию в связи с угрозами и попыткой физического воздействия в свой адрес. Отметим, что конфликт между Тамарой Казанцевой и Максимом Карпиковым длится уже долгое время. Молодого коммуниста в частности не устраивает кадровая, финансовая и организационная политика, которую ведет руководство обкома. Это, по его мнению, вредит авторитету партии.
Добавим, что пока в ЦК КПРФ никак не отреагировали на обращения Карпикова. Сама Тамара Казанцева отмечает, что упреки в ее адрес надуманны, на посту лидера областного отделения и фракции в облдуме она проделывает большую работу, оказывая помощь населению и укрепляя авторитет партии.
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