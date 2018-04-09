Липпи: будущее Аллегри? Вспоминаю Фергюсона, много лет работавшего в «МЮ»

«Будущее Аллегри? Я в таких ситуациях сразу вспоминаю историю Алекса Фергюсона, который оставался в «Манчестер Юнайтед» в течение долгих лет, удерживая команду на вершине английского футбола и при этом здорово работая над изменениями в составе», — цитирует Липпи Mediagol.it.