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Липпи: будущее Аллегри? Вспоминаю Фергюсона, много лет работавшего в «МЮ»
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Липпи: будущее Аллегри? Вспоминаю Фергюсона, много лет работавшего в «МЮ» 

Чемпионат.com 36 минут назад
Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Марчелло Липпи выразил мысли касательно будущего нынешнего наставника «старой синьоры» Массимилиано Аллегри и сравнил его с Алексом Фергюсоном, возглавлявшим «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год.
«Будущее Аллегри? Я в таких ситуациях сразу вспоминаю историю Алекса Фергюсона, который оставался в «Манчестер Юнайтед» в течение долгих лет, удерживая команду на вершине английского футбола и при этом здорово работая над изменениями в составе», — цитирует Липпи Mediagol.it.
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