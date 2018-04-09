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Полуфинал Кубка России «Спартак» — «Тосно» начнётся в 20:45 мск
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Полуфинал Кубка России «Спартак» — «Тосно» начнётся в 20:45 мск 

Чемпионат.com 32 минуты назад
Полуфинальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Тосно» состоится на стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 20:45 по московскому времени. Об этом сообщил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.
«Матч «Спартак» — «Тосно» состоится 18 апреля в 20:45 по московскому времени», — сказал Куликов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее стало известно, что календарь матчей Российской футбольной Премьер-Лиги не будет меняться из-за того, что ранее перенесённые матчи РФПЛ на 18 апреля будут пересекаться с полуфинальным поединком Кубка России.
Таким образом, 18 апреля в Москве помимо встречи «Спартак» — «Тосно» состоятся ещё два перенесённых матча 23-го тура РФПЛ: ЦСКА — «Амкар» и «Локомотив» — «Ахмат».
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