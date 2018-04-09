РФС во вторник вынесет вердикт по полю «Амкара» в Перми 

Как стало известно «СЭ», совместная комиссия Российского футбольного союза и Российской футбольной премьер-лиги провела повторную инспекцию поля стадиона «Звезда» в Перми. В делегацию входили два представителя РФС, один РФПЛ и один эксперт независимой лаборатории. Вердикт по стадиону «Амкара» пока не вынесен, он, как ожидается, будет завтра после того, как представители комиссии обсудят итоги визита в офисе РФС.
Напомним, ранее совместная комиссия РФС и РФПЛ негативно оценила состояние поле в Перми, а затем РФС отозвал сертификат у газона, запретив проводить там матчи чемпионата России. Из-за этого домашние встречи с «Арсеналом» (0:2) и «Локомотивом» (2:1) «Амкар» проводил в Уфе и Москве соответственно. (Андрей СИЗЯКИН)