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РФС вынесет вердикт по полю «Амкара» в Перми во вторник
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РФС вынесет вердикт по полю «Амкара» в Перми во вторник 

Чемпионат.com 1 час назад
Исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов рассказал о сроках вынесения российским футбольным союзом решения касательно состояния поля на домашнем стадионе клуба «Звезда».
«Поле в Перми? Пока пауза, сейчас всё в работе. Завтра будет решение комиссии», — сказал Куликов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее РФС оценил состояния поля на стадионе «Звезда», как неудовлетворительное, и запретил «Амкару» проводить домашние матчи на арене. В связи с этим клуб был вынужден провести два домашних матча в Уфе и Москве.
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