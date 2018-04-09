РФС вынесет вердикт по полю «Амкара» в Перми во вторник 

Исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов рассказал о сроках вынесения российским футбольным союзом решения касательно состояния поля на домашнем стадионе клуба «Звезда».
«Поле в Перми? Пока пауза, сейчас всё в работе. Завтра будет решение комиссии», — сказал Куликов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее РФС оценил состояния поля на стадионе «Звезда», как неудовлетворительное, и запретил «Амкару» проводить домашние матчи на арене. В связи с этим клуб был вынужден провести два домашних матча в Уфе и Москве.