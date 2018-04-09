Сотрудники Внуковской таможни приняли участие в соревнованиях по волейболу

В спортивном зале объекта «Фили» ФТС России состоялся турнир по волейболу среди сборных команд таможен непосредственного подчинения и центрального аппарата ФТС России.

В отборочном турнире в составе сборной команды Внуковской таможни приняли участие сотрудники отделов: таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами, отдела административных расследований, отдела оперативно-дежурной службы и таможенной охраны, отделения дознания, пресс-секретарь таможни, а также государственные служащие таможенных постов — пассажирский, грузовой, почтовый, отдела инспектирования профилактики правонарушений и отдела таможенных платежей.

Внуковские таможенники заняли почетное третье место. «Сборная команда Внуковской таможни впервые в таком составе участвовала в соревнованиях по волейболу. Игра помогла набраться опыта, без которого не случится будущих больших побед», — говорит главный государственный инспектор отдела инспектирования и профилактики правонарушений Роман Майоров . На соревнованиях царило здоровое спортивное соперничество. Особенно приятно, что команды друг друга поддерживали и болели за коллег из других таможен.