Сотрудники Внуковской таможни приняли участие в соревнованиях по волейболу 

В спортивном зале объекта «Фили» ФТС России состоялся турнир по волейболу среди сборных команд таможен непосредственного подчинения и центрального аппарата ФТС России.
В отборочном турнире в составе сборной команды Внуковской таможни приняли участие сотрудники отделов: таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами, отдела административных расследований, отдела оперативно-дежурной службы и таможенной охраны, отделения дознания, пресс-секретарь таможни, а также государственные служащие таможенных постов — пассажирский, грузовой, почтовый, отдела инспектирования профилактики правонарушений и отдела таможенных платежей.
Внуковские таможенники заняли почетное третье место. «Сборная команда Внуковской таможни впервые в таком составе участвовала в соревнованиях по волейболу. Игра помогла набраться опыта, без которого не случится будущих больших побед», — говорит главный государственный инспектор отдела инспектирования и профилактики правонарушений Роман Майоров. На соревнованиях царило здоровое спортивное соперничество. Особенно приятно, что команды друг друга поддерживали и болели за коллег из других таможен.
Сборная команда Внуковской таможни благодарит своих достойных соперников за отличную игру, а также благодарна организаторам соревнований, в частности Алексею Грищенко, за возможность совершенствования физической подготовки и укрепления здоровья должностных лиц таможни, пропаганды физической культуры и спорта!