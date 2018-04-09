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Диего Форлан: «Группа А на чемпионате мира-2018 не самая сложная. И мы в хорошей форме»
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Диего Форлан: «Группа А на чемпионате мира-2018 не самая сложная. И мы в хорошей форме» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан считает, что группа А на чемпионате мира-2018, в которой предстоит сыграть России, Саудовской Аравии, Египту и Уругваю, не очень сложная. К тому же он отметил, что уругвайцы сейчас в хорошей форме.
— Как молодые игроки, так и те, кто обладает большим опытом, находятся в хорошей форме, и мы надеемся на отличный результат на этом чемпионате мира, — цитирует Sputnik Mundo Форлана. — Самое главное сейчас — пройти группу, а дальше будет видно.
Группа, в которой предстоит сыграть уругвайцам, несложная, но мы (уругвайцы. — Прим. «СЭ») должны быть очень осторожны. Эдинсон Кавани и Луис Суарес имеют большие шансы стать лучшими игроками предстоящего турнира.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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