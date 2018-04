Во Франции полиция слезоточивым газом разгоняет стихийное поселение на месте будущего аэропорта

Полиция во Франции начала спецоперацию по принудительному выселению жителей стихийного городка, образовавшегося несколько лет назад в муниципалитете Нотр-Дам-де-Ланды недалеко от Нанта на западе страны. В ней участвуют около 2500 полицейских и жандармов, сообщает официальный

Правоохранители нагрянули в район в ночь с воскресенья на понедельник, 9 апреля, пишет местное издание

The Local. Они намерены очистить от незаконных поселенцев земельный участок площадью 1600 гектаров. По планам правительства, здесь будет построен новый аэропорт.

Соответствующее решение было принято еще в январе. В связи с этим власти региона призывали сквоттеров освободить занятые ими земли добровольно. После этого некоторые активисты пошли навстречу властям: они узаконили свое положение и согласились на предложенные варианты переселения.

Однако часть наиболее радикально настроенных активистов отказалась это делать. В их числе оказались противники строительства аэропорта из числа экоактивистов. Они пообещали оказать силовикам «решительное физическое сопротивление». Перед появлением полиции они установили на дорогах баррикады, которые соорудили из автомобильных покрышек.

A barricade on the #D281. Tomorrow (April 9) the French state wants to start with the eviction of #ZAD #NDDL. Image via @Kschka — #ZADResist #ZADPartout #ZADPart2 #antireport pic.twitter.com/3Os39wkPHq

— Enough is Enough! (@enough14) April 8, 2018

Некоторые протестующие бросали в полицейских «коктейли Молотова».

Molotov cocktails used in defense of the autonomous #ZAD #NDDL as police attempt eviction with chemical weapons and force — via @Moadab_RTfr pic.twitter.com/1y5kHrOuHP

— EMPⒶTHY (@MrNikoG) April 9, 2018

Стражи порядка применили в отношении активистов слезоточивый газ. Сообщается, что в результате произошедших столкновений один человек был арестован. Также известно об одном пострадавшем полицейском. Он получил травму глаза и был госпитализирован, передает

FranceTV Info

Предыдущая попытка властей выселить сквоттеров были предпринята в 2012 год, однако закончилась ничем. В этот раз правоохранители настроены более решительно. По их словам, несколько незаконных построек уже снесены, демонтаж остальных продолжается. Ожидается, что всего силовая операция займет несколько дней. По словам чиновников, в целом все происходит быстрее, чем ожидалось.