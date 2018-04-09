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Клопп не уверен в готовности Салаха сыграть в матче с «Ман Сити»
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Клопп не уверен в готовности Салаха сыграть в матче с «Ман Сити» 

Евро-футбол.Ру 27 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что все еще не уверен в готовности Мохамеда Салаха принять участие в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
"На данный момент у меня нет новой информации касательно травмированных игроков, мы должны подождать. В этом плотном графике значение имеет каждая минута. Посмотрим, что будет через пять часов, кто сможет принять участие в тренировке.
Я не могу быть уверенным на 100%, но я надеюсь, что с «Сити» у нас будет больший состав, нежели в матче с «Эвертоном». Очень надеюсь, что Салах, Робертсон и Альберто [Морено] успеют вернуться в строй, но им еще нужно время. Вчера Бен Вудберн вернулся после долгого отсутствия, это хорошая новость для нас", — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
Ответная встреча четвертьфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» состоится во вторник. Первая игра на «Энфилде» завершилась крупной победой «Ливерпуля» (3:0).
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