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Юрген Клопп: «Салах может сыграть против „Манчестер Сити“
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Юрген Клопп: «Салах может сыграть против „Манчестер Сити“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал, что еще не принял решения об участии нападающего Мохамеда Салаха в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Египетский форвард получил повреждение в первой игре между этими командами, сама встреча завершилась разгромной победой «красных».
— Сыграет ли Салах? Скорее да, чем нет, — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа. — Но мы должны подождать конца тренировки и посмотреть, как он на отреагирует на нагрузки. Потом примем решение.
Ответный матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» состоится 10 апреля в Манчестере. Начало игры — 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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