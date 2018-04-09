Юрген Клопп: «Салах может сыграть против „Манчестер Сити“

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» состоится 10 апреля в Манчестере. Начало игры — 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

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