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Глава Минспорта Подмосковья рассказал о проблематике, которую поднимет на форуме MARSPO
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Глава Минспорта Подмосковья рассказал о проблематике, которую поднимет на форуме MARSPO 

РИАМО 21 минуту назад
Фото: РИАМО
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков выступит спикером на стратегической сессии «Ключевые проблемы и тренды спортивного маркетинга в России и Европе», говорится в сообщении пресс-службы министерства.
11 и 12 апреля на стадионе «Открытие Арена» пройдет III международная конференция по маркетингу спортивных федераций, лиг, клубов, турниров и спортивных сооружений «MARSPO 2018». Мероприятие считается одним из главных событий в сфере спортивного маркетинга. В качестве спикеров на конференции выступят более 50 экспертов спортивной отрасли.
«Синергия бизнеса и государственных организаций — это давно ожидаемый и стратегически верный шаг для популяризации спорта в России, привлечения новых спортсменов, тренеров и зрителей. Министерство физической культуры и спорта Московской области курирует спортивную жизнь Подмосковья и проводит собственные, уже заслужившие внимание аудитории мероприятия. В качестве инструментов мы используем весомые профессиональные, технологические и социальные ресурсы. Но медиа-поддержка государственной организации не в силах конкурировать с коммерческой в силу разных обстоятельств: в коммерции сильные pr-отделы, у них другие цели и задачи», — сообщил Терюшков.
По его словам, совместная работа в рамках спортивного мероприятия позволит бренду усилить лояльность аудитории и решить свои бизнес-задачи, а Подмосковью — получить медиа-ресурс бренда, тем самым увеличивая масштаб и качество мероприятия, количество откликов в интернете и, как следствие, людей на стадионе.
«Речь идет о том, что, если объединить свои усилия, потенциалы перемножаются и дают максимальный результат. Это стратегия win-win, которая может стать строительным материалом для будущего спорта», — подчеркнул министр.
В дискуссии также примут участие президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, президент немецкой гандбольной бундеслиги Франк Боманн, генеральный директор компании «Рейтинг букмекеров» Араик Тонян, председатель правления Федерации компьютерного спорта России Эмин Антонян.
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