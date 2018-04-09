Глава Минспорта Подмосковья рассказал о проблематике, которую поднимет на форуме MARSPO

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков выступит спикером на стратегической сессии «Ключевые проблемы и тренды спортивного маркетинга в России и Европе», говорится в сообщении пресс-службы министерства.

11 и 12 апреля на стадионе «Открытие Арена» пройдет III международная конференция по маркетингу спортивных федераций, лиг, клубов, турниров и спортивных сооружений «MARSPO 2018». Мероприятие считается одним из главных событий в сфере спортивного маркетинга. В качестве спикеров на конференции выступят более 50 экспертов спортивной отрасли.

«Синергия бизнеса и государственных организаций — это давно ожидаемый и стратегически верный шаг для популяризации спорта в России, привлечения новых спортсменов, тренеров и зрителей. Министерство физической культуры и спорта Московской области курирует спортивную жизнь Подмосковья и проводит собственные, уже заслужившие внимание аудитории мероприятия. В качестве инструментов мы используем весомые профессиональные, технологические и социальные ресурсы. Но медиа-поддержка государственной организации не в силах конкурировать с коммерческой в силу разных обстоятельств: в коммерции сильные pr-отделы, у них другие цели и задачи», — сообщил Терюшков.

По его словам, совместная работа в рамках спортивного мероприятия позволит бренду усилить лояльность аудитории и решить свои бизнес-задачи, а Подмосковью — получить медиа-ресурс бренда, тем самым увеличивая масштаб и качество мероприятия, количество откликов в интернете и, как следствие, людей на стадионе.

«Речь идет о том, что, если объединить свои усилия, потенциалы перемножаются и дают максимальный результат. Это стратегия win-win, которая может стать строительным материалом для будущего спорта», — подчеркнул министр.