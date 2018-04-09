Медведев пообещал объяснить Госдуме принятые правительством решения

Медведев напомнил, что отчет правительства будет озвучен в Госдуме в ближайшую среду.

"Мы представляем отчет после выборов президента как правительство, которое работает уже достаточно долго — дольше всех в истории современной России. Поэтому было бы правильнее, и из этого я буду исходить во время отчета, отчитываться не только за один год, но и вообще за весь период нашей деятельности, чтобы подробно объяснить и депутатам, и конечно, нашим гражданам логику принятых решений и последствия этих решений — достигнутый эффект", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он также поблагодарил всех присутствующих за участие в подготовке предстоящего отчета.