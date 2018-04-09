Медведев пообещал объяснить Госдуме принятые правительством решения 

ГОРКИ, 9 апр — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что ежегодный отчет, с которым он выступит в Государственной Думе, будет касаться всего срока деятельности нынешнего кабинета министров, это позволит объяснить логику и последствия принятых решений.
Медведев напомнил, что отчет правительства будет озвучен в Госдуме в ближайшую среду.
"Мы представляем отчет после выборов президента как правительство, которое работает уже достаточно долго — дольше всех в истории современной России. Поэтому было бы правильнее, и из этого я буду исходить во время отчета, отчитываться не только за один год, но и вообще за весь период нашей деятельности, чтобы подробно объяснить и депутатам, и конечно, нашим гражданам логику принятых решений и последствия этих решений — достигнутый эффект", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.
Он также поблагодарил всех присутствующих за участие в подготовке предстоящего отчета.
Ранее Медведев начал серию консультаций с представителями думских фракций в преддверии отчета. 28 марта он провел первую встречу с представителями фракции ЛДПР, 2 апреля — с фракцией КПРФ, 4 апреля — со "Справедливой Россией", 6 апреля — с "Единой Россией".