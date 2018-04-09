Ещё
Медведев пообещал объяснить Госдуме принятые правительством решения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведев пообещал объяснить Госдуме принятые правительством решения 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
ГОРКИ, 9 апр — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что ежегодный отчет, с которым он выступит в Государственной Думе, будет касаться всего срока деятельности нынешнего кабинета министров, это позволит объяснить логику и последствия принятых решений.
Медведев напомнил, что отчет правительства будет озвучен в Госдуме в ближайшую среду.
"Мы представляем отчет после выборов президента как правительство, которое работает уже достаточно долго — дольше всех в истории современной России. Поэтому было бы правильнее, и из этого я буду исходить во время отчета, отчитываться не только за один год, но и вообще за весь период нашей деятельности, чтобы подробно объяснить и депутатам, и конечно, нашим гражданам логику принятых решений и последствия этих решений — достигнутый эффект", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.
Он также поблагодарил всех присутствующих за участие в подготовке предстоящего отчета.
Ранее Медведев начал серию консультаций с представителями думских фракций в преддверии отчета. 28 марта он провел первую встречу с представителями фракции ЛДПР, 2 апреля — с фракцией КПРФ, 4 апреля — со "Справедливой Россией", 6 апреля — с "Единой Россией".
РИА Новости: последние новости
СК возбудил дело после избиения новорожденных в новосибирской больнице Посольство России ответило Times на сообщение о "послании" Джонсону На пост мэра Калининграда претендуют четыре кандидата
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой3
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой338
Поигравший в НХЛ россиянин рассказал об американцах
Сироткин жестко оценил выступление команды
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение