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«Золотая бутса» сезона 2017/2018: Месси догнал Салаха
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«Золотая бутса» сезона 2017/2018: Месси догнал Салаха 

Soccer News 19 минут назад
Фото: Soccer News
В споре за «Золотую бутсу» сезона 2017/2018 установилась двоевластие вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.
Десятка же главных претендентов на «Золотую бутсу» пока выглядит так:
1-2. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 29 голов (x2.0) / 58 очков
1-2. Лионель Месси ("Барселона"): 29 голов (x2.0) / 58 очков
3. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 27 голов (x2.0) / 54 очка
4. Роберт Левандовски ("Бавария"): 26 голов (x2.0) / 52 очка
5. Жонас ("Бенфика"): 33 гола (x1.5) / 49,5 очка
6-8. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 24 гола (x2.0) / 48 очков
6-8. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 24 гола (x2.0) / 48 очков
6-8. Мауро Икарди ("Интер"): 24 гола (x2.0) / 48 очков
9. Криштиану Роналду ("Реал"): 23 гола (x2.0) / 46 очков
10. Луис Суарес ("Барселона"): 22 гола (x2.0) / 44 очка
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