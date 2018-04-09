Подмосковные гимнастки успешно выступили на соревнованиях в Словении

С 7 по 8 апреля в словенской Любляне проходили международные соревнования по художественной гимнастике, в составе национальной команды выступали две представительницы Подмосковья — Полина Орлова Анна Соколова , говорится в сообщении Минспорта Московской области.

Сборная России завоевала одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые медали, отмечается в материале.

«Соколова и Орлова продемонстрировали высочайшее мастерство на соревнованиях в Словении и в очередной раз подтвердили свой класс. Спортсменки принесли в копилку сборной России семь медалей разнообразного достоинства. Это огромный успех в карьере спортсменок. Уверен, что в будущем обе девушки смогут завоевать еще множество наград», — сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков

В дисциплине по индивидуальному многоборью пьедестал полностью заняли российские спортсменки: золото у Лалы Крамаренко, серебро у Анны Соколовой, бронза у Полины Шматко. В конкурсной программе с булавой лучше всех себя проявила итальянка, второе и третье место — у наших спортсменок. В выступлениях с мячом у россиянки второе место.

В выступлениях с обручем обе российские гимнастки Анна Соколова и Полина Орлова набрали одинаковое количество очков, обеим присуждена бронза.