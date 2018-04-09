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Терюшков: «Медали гимнасток на турнире в Словении — большой успех»
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Терюшков: «Медали гимнасток на турнире в Словении — большой успех» 

360tv.ru 20 минут назад
Фото: 360tv.ru
С 7 по 8 апреля в словенской Любляне проходили Международные соревнования по художественной гимнастике. Сборная России завоевала одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые медали. В составе национальной команды выступали две представительницы Московской области Полина Орлова и Анна Соколова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Анна Соколова и Полина Орлова продемонстрировали высочайшее мастерство на соревнованиях в Словении и в очередной подтвердили свой класс. Спортсменки принесли в копилку сборной России семь медалей разнообразного достоинства. Это огромный успех в карьере спортсменок. Уверен, что в будущем обе девушки смогут завоевать еще множество наград
Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области.
Ранее сообщалось, что министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков выступит спикером на стратегической сессии «Ключевые проблемы и тренды спортивного маркетинга в России и Европе».
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