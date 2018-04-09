Терюшков: «Медали гимнасток на турнире в Словении — большой успех»

С 7 по 8 апреля в словенской Любляне проходили Международные соревнования по художественной гимнастике. Сборная России завоевала одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые медали. В составе национальной команды выступали две представительницы Московской области Полина Орлова Анна Соколова . Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Анна Соколова и Полина Орлова продемонстрировали высочайшее мастерство на соревнованиях в Словении и в очередной подтвердили свой класс. Спортсменки принесли в копилку сборной России семь медалей разнообразного достоинства. Это огромный успех в карьере спортсменок. Уверен, что в будущем обе девушки смогут завоевать еще множество наград

Роман Терюшков , министр физической культуры и спорта Московской области.

Ранее сообщалось, что министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков выступит спикером на стратегической сессии «Ключевые проблемы и тренды спортивного маркетинга в России и Европе».