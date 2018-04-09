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Итальянский арбитр Риццоли заявил о количестве ошибок системы видеоповторов
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Итальянский арбитр Риццоли заявил о количестве ошибок системы видеоповторов 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Газета.Ru
Итальянский арбитр Никола Риццоли заявил о количестве ошибок, которые система видеопомощи арбитрам (VAR) допустила за текущий сезон. Об этом сообщает «Советский спорт».
"За весь сезон система VAR допустила 16 — 18 ошибок. Технология не защищает от ошибок. Это невозможно. Цель заключается в том, чтобы сократить их количество", — приводит слова Риццоли Sky Sport Italia.
Арбитр отметил, что технология должна применяться при необходимости в ключевые моменты матча.
Ранее глава ассоциации итальянских рефери Марчелло Никки заявил, что ему пришла посылка с пулями в знак протеста против системы VAR.
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