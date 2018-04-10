Фабио Капелло: Я был счастлив работать в России. Хорошее было время!

Итальянец Фабио Капелло после завершения тренерской карьеры рассказал, какими достижениями он гордится.

— Думаю, их много, какое-то одно назвать тяжело. Я побеждал в Италии, в Мадриде, мы отлично выступали со сборной Англии. Я был счастлив работать в России, потому что вместе с командой мы впервые за 12 лет попали на чемпионат мира, опередив в квалификации Португалию. Хорошее было время! В общем, в разные моменты в разных странах в разных культурах — все было замечательно.

— Что было самым сложным?

— Победа в Лиге чемпионов с «Миланом». Это было настоящее испытание! Непросто было и в "Реале" . Когда я принял команду, она сильно уступала «Барселоне» — около 9-10 очков. Но мы отыграли этот отрыв и завоевали титул! Думаю, вы согласитесь, что отыграть девять очков у «Барселоны» — это сложно.

— Решение возглавить сборную России — ошибка?

— Нет, это было интересно. Нужно пробовать себя в разных странах, разных культурах. Мне интересно узнавать что-то новое. К тому же я люблю путешествовать и познакомился со многими странами. Хорошо, когда ты востребован дома, в Италии, но если есть возможность уехать и поработать — это же еще лучше, верно? Почему я уехал в Китай? Потому что появился шанс поработать в клубе после двух сборных команд, да еще и в стране, где я никогда не был. Мне было интересно попробовать.

В качестве тренера 71-летний Капелло семь раз становился чемпионом Италии, дважды выиграл чемпионат Испании, а также стал победителем Лиги чемпионом в сезоне-1993/94. Напомним, с 2012-го по 2015-й год Капелло возглавлял сборную России.