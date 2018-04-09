Капелло: «Я был счастлив работать в России, хорошее было время!»

— Сегодня вы объявили о завершении тренерской карьеры. Достижение, которым вы гордитесь?

— Думаю, их много, какое-то одно назвать тяжело. Я побеждал в Италии, в Мадриде, мы отлично выступали со сборной Англии. Я был счастлив работать в России, потому что вместе с командой мы впервые за 12 лет попали на чемпионат мира, опередив в квалификации Португалию. Хорошее было время! В общем, в разные моменты в разных странах в разных культурах — все было замечательно.

— Что было самым сложным?

— Победа в Лиге чемпионов с «Миланом». Это было настоящее испытание! Непросто было и в «Реале». Когда я принял команду, она сильно уступала «Барселоне» — около 9-10 очков. Но мы отыграли этот отрыв и завоевали титул! Думаю, вы согласитесь, что отыграть девять очков у «Барселоны» — это сложно.

— С момента вашего ухода прошло три года. Сейчас вы понимаете, что пошло не так?

— У нас были проблемы в моем последнем матче. Это была игра с Австрией, на которую мы вышли без защитников. Опытные ребята из ЦСКА были травмированы. На всякий случай: я говорю именно про домашний матч. В гостевом австрийцы забили из офсайда — можете проверить. Но вернемся к домашней встрече. Когда я уехал из России, то видел, что эти защитники продолжали выступать за сборную. Так что вы понимаете, как сложно было играть без них.

— За сборной России следите?

— Да. Время от времени смотрю матчи, в том числе — последние игры. Там по-прежнему много футболистов, которые играли при мне.

— Что нам ждать от сборной на ЧМ-2018?

— Не люблю говорить о шансах и делать прогнозы. Но группа у сборной России не такая уж сложная. Лучше спросите, приеду ли я в Россию на чемпионат мира!

— Приедете?

— Конечно! Собираюсь поработать в качестве комментатора. К тому же у меня остались знакомые в РФС . Надеюсь, они пригласят меня на один-два матча сборной России.

— В роли тренера?

— Ха-ха! Вы меня поняли!