Ещё
Капелло: «Я был счастлив работать в России, хорошее было время!»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Капелло: «Я был счастлив работать в России, хорошее было время!» 

Евро-футбол.Ру 24 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Фабио Капелло дал интервью о «Милане» и "Реале", сборной России и ЧМ-2018.
— Сегодня вы объявили о завершении тренерской карьеры. Достижение, которым вы гордитесь?
— Думаю, их много, какое-то одно назвать тяжело. Я побеждал в Италии, в Мадриде, мы отлично выступали со сборной Англии. Я был счастлив работать в России, потому что вместе с командой мы впервые за 12 лет попали на чемпионат мира, опередив в квалификации Португалию. Хорошее было время! В общем, в разные моменты в разных странах в разных культурах — все было замечательно.
— Что было самым сложным?
— Победа в Лиге чемпионов с «Миланом». Это было настоящее испытание! Непросто было и в «Реале». Когда я принял команду, она сильно уступала «Барселоне» — около 9-10 очков. Но мы отыграли этот отрыв и завоевали титул! Думаю, вы согласитесь, что отыграть девять очков у «Барселоны» — это сложно.
— С момента вашего ухода прошло три года. Сейчас вы понимаете, что пошло не так?
— У нас были проблемы в моем последнем матче. Это была игра с Австрией, на которую мы вышли без защитников. Опытные ребята из ЦСКА были травмированы. На всякий случай: я говорю именно про домашний матч. В гостевом австрийцы забили из офсайда — можете проверить. Но вернемся к домашней встрече. Когда я уехал из России, то видел, что эти защитники продолжали выступать за сборную. Так что вы понимаете, как сложно было играть без них.
— За сборной России следите?
— Да. Время от времени смотрю матчи, в том числе — последние игры. Там по-прежнему много футболистов, которые играли при мне.
— Что нам ждать от сборной на ЧМ-2018?
— Не люблю говорить о шансах и делать прогнозы. Но группа у сборной России не такая уж сложная. Лучше спросите, приеду ли я в Россию на чемпионат мира!
— Приедете?
— Конечно! Собираюсь поработать в качестве комментатора. К тому же у меня остались знакомые в РФС. Надеюсь, они пригласят меня на один-два матча сборной России.
— В роли тренера?
— Ха-ха! Вы меня поняли!
Евро-футбол.Ру: последние новости
Терёхин: "Состав "Зенита" не соответствует амбициям клуба" Стадион в Калининграде откроют 12 мая Тухель подписал контракт с "ПСЖ" - источник
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой3
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой340
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Торрес объявил об уходе из «Атлетико»
Поигравший в НХЛ россиянин рассказал об американцах
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение