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Вернулся из Воронежа с «серебром»
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Вернулся из Воронежа с «серебром» 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото Департамент по физической культуре и спорту
Владимирский самбист Кирилл Тараканов завоевал серебряную медаль на первенстве ЦФО в Воронежской области. Соревнования проходили с 5 по 8 апреля. В общей сложности более 260 спортсменов из 17 регионов ЦФО выясняли сильнейших в различных весовых категориях.
Воспитанник ГБУ ВО «СШ по самбо им. Е. В. Чичваркина» Кирилл Тараканов, одержав пять побед, занял второе место на первенстве Центрального Федерального округа России среди юношей 2004-2005 годов рождения.
Владимирец выступал в весовой категории до 65 кг. По результатам первенства Кирилл Тараканов вошёл в число лучших спортсменов, которые поборются за медали первенства страны по самбо в Кстове. Чемпионат пройдёт в мае 2018 года.
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