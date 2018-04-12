Алексей Морозов: «Поиграть с зарубежными сверстниками в 11-12 лет — дорогого стоит»

С 9 по 14 апреля в Екатеринбурге проходит Международный юношеский хоккейный турнир «Кубок ŠKODA 2018» (ŠKODA Junior International Hockey Cup 2018). Компания ŠKODA при поддержке Федерации хоккея России проводит этот турнир уже в шестой раз.

Управляющий директор Молодежной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказывает «СЭ» об этом турнире.

— Как вы оцениваете значимость проведения подобных турниров для развития детского спорта именно в регионах, ведь в этом году компания ŠKODA впервые проводит его за пределами Москвы?

— Это очень здорово! На этот турнир приезжают ребята из разных регионов, могут оценить свой уровень в сравнении с другими. Это огромный опыт. В каждом регионе школы работают по-своему, и на таких соревнованиях могут сравнить свои показатели. Все видят новых игроков, выделяют лучших, понимают, к чему стремиться. Тем более, в нынешнем году турнир стал международным, а поиграть с зарубежными сверстниками в 11-12 лет — дорогого стоит.

— Вы уже не первый год поддерживаете этот турнир, поделитесь своими впечатлениями о прошлогоднем турнире и что вы ждете от настоящего?

— Я понимаю, что это огромная польза для ребят, а потому поддерживаю такой проект с удовольствием. Пока не видел, как проходит турнир в Екатеринбурге, так как полечу туда в ближайшие дни, но в прошлом году организация была на высшем уровне. И Кубок победителям, и подарки, и медали. Для участников это непередаваемые эмоции и мотивация — любить хоккей, заниматься хоккеем. ŠKODA совместно с ФХР давно уже поддерживает детский хоккей, и такие турниры должны проходить в разных регионах. Ведь молодые звезды откуда появляются? Из детского хоккея.

— Как вы оцениваете уровень игроков, принимающих участие в турнире?

— Мне сложно дать оценку сразу всем. Дело в том, что из участников турнира кто-то раньше начал заниматься, кто-то позже. Но я убежден, что упорная работа их всех приведет к хорошим результатам.

— Проведение мастер-классов является частью реализации национальной программы подготовки хоккеистов. Расскажите об этой программе и подробнее о мастер-классе в Екатеринбурге.

— Эта программа разработана для ребят 8-10 лет, и она скоро будет представлена. В Екатеринбурге я проведу одну из тренировок, подробнее расскажу про эту программу, как по ней работать, как развивать свои способности. Это как раз и будет в рамках мастер-класса. Ну а потом автограф-сессию проведем.

— Вы могли бы сейчас оценить значение этой программы в перспективе для МХЛ? Как базы, на которой основан дальнейший рост игроков и их попадание в сборные?

— Во время разработки этой программы за основу был взят опыт лучших специалистов — российских, американских, европейских. Надеюсь, что наши тренеры будут работать по ней и учить ребят, давать им правильные упражнения, необходимые в этом возрасте. Для МХЛ мы будем получать больше перспективных и правильно обученных хоккеистов. Программа должна стать базой для тренеров, которые работают с детьми этого возраста. В любом случае, нужно делать так, чтобы ребятам тренировки были интересны, чтобы они с удовольствием занимались любимым видом спорта.

— Насколько важно, что такая компания, как ŠKODA, развивает социальные проекты и проведением подобных турниров помогает развитию детского спорта?

— ŠKODA — крупная компания, которая уже давно поддерживает хоккей. Тут тесная взаимосвязь бизнеса со спортом. Конечно, такие турниры без сильного партнера не организовываются, и очень здорово, что компания ŠKODA, понимая это, поддерживает детей и создает для них все условия. (Дмитрий СОМОВ)