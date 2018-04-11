Павел Дацюк: «Очень рад, что очередной SKODA Junior International Hockey Cup проходит в родном Екатеринбурге»

С 9 по 14 апреля 2018 года в Екатеринбурге проходит Международный юношеский хоккейный турнир «Кубок ŠKODA 2018» (ŠKODA Junior International Hockey Cup 2018).

Уже в шестой раз компания ŠKODA при поддержке Федерации хоккея России проведет детский турнир. В этом году турнир стал международным — в нем примут участие команды не только из России, но и из Европы.

Кроме матчей болельщиков ждет мастер-шоу от легендарных хоккеистов, автограф-сессии, а также розыгрыш призов от компании ŠKODA и ФХР.

Место проведения турнира: КРК «Уралец» (г. Екатеринбург, ул. Большакова, 90). Вход свободный.

Более 25 лет компания SKODA поддерживает чемпионат мира по хоккею IIHF, а с августа 2010 года ŠKODA AUTO Россия стала партнером ФХР и мужской национальной сборной России по хоккею. Это партнерство стало самым долгим в истории спортивных чемпионатов мира и попало в Книгу рекордов Гиннеса.