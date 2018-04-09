Стартовал Международный юношеский хоккейный турнир «Кубок ŠKODA»-2018

Сегодня в Екатеринбурге стартовал Международный юношеский хоккейный турнир «Кубок ŠKODA» (ŠKODA Junior International Hockey Cup 2018). Компания ŠKODA при поддержке Федерации хоккея России проводит этот турнир уже в шестой раз.

В торжественной церемонии открытия приняли участие спортивный директор хоккейного клуба «Автомобилист» Олег Гросс и председатель оргкомитета Международного юношеского хоккейного турнира «Кубок ŠKODA» Денис Шатхин.

С 9 по 14 апреля восемь команд 2005-2006 года рождения из России, а также Европы будут бороться за звание чемпионов. Согласно регламенту турнира, участники будут разделены на две группы по четыре команды. В рамках группового турнира каждая из команд проведет по три матча. По итогам этого раунда команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах А и Б, встретятся в полуфиналах. Победители полуфиналов сыграют за звание чемпиона.

Хочу отметить, что 14 апреля в день закрытия турнира состоится мастер-класс, который будет основан на базовых принципах Национальной программы подготовки хоккеистов, представляющей собой новою философию подготовки игроков. При ее разработке Федерацией хоккея России был использован опыт ведущих отечественных хоккейных экспертов и специалистов, а также лучшее из программ развития ведущих мировых хоккейных держав: Канады, США, Швеции, Финляндии. Национальная программа подготовки хоккеистов будет внедрена в более чем в 600 детских хоккейных школах по всей России. Все это делается для развития детского хоккея, поскольку он — наше будущее, основа и залог олимпийских побед.