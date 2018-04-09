Стартовал Международный юношеский хоккейный турнир «Кубок ŠKODA»-2018 

Сегодня в Екатеринбурге стартовал Международный юношеский хоккейный турнир «Кубок ŠKODA» (ŠKODA Junior International Hockey Cup 2018). Компания ŠKODA при поддержке Федерации хоккея России проводит этот турнир уже в шестой раз.
В торжественной церемонии открытия приняли участие спортивный директор хоккейного клуба «Автомобилист» Олег Гросс и председатель оргкомитета Международного юношеского хоккейного турнира «Кубок ŠKODA» Денис Шатхин.
С 9 по 14 апреля восемь команд 2005-2006 года рождения из России, а также Европы будут бороться за звание чемпионов. Согласно регламенту турнира, участники будут разделены на две группы по четыре команды. В рамках группового турнира каждая из команд проведет по три матча. По итогам этого раунда команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах А и Б, встретятся в полуфиналах. Победители полуфиналов сыграют за звание чемпиона.
— Я всегда приветствую проведение подобных турниров и хочу отметить, что в этом году турнир стал международным — в нем примут участие не только российские команды, но и европейские, — отметил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. — Местом проведения «Кубка ŠKODA» не случайно выбран город Екатеринбург. Урал подарил нам немало талантливых хоккеистов, таких, как Павел Дацюк, Вячеслав Войнов, Евгений Малкин, Алексей Яшин, Сергей Шепелев, Илья Бякин, Владимир Малахов. Подобные турниры оказывают большое влияние на развитие хоккея с шайбой в регионах России, популяризацию спорта и здорового образа жизни среди молодежи. Именно на таких турнирах зажигаются первые звезды. На турнире соберутся мальчишки, которые уже часть жизни посвятили своему любимому виду спорта и сделают все для победы своей команды. Мы ждем целой серии ярких игр!
Хочу отметить, что 14 апреля в день закрытия турнира состоится мастер-класс, который будет основан на базовых принципах Национальной программы подготовки хоккеистов, представляющей собой новою философию подготовки игроков. При ее разработке Федерацией хоккея России был использован опыт ведущих отечественных хоккейных экспертов и специалистов, а также лучшее из программ развития ведущих мировых хоккейных держав: Канады, США, Швеции, Финляндии. Национальная программа подготовки хоккеистов будет внедрена в более чем в 600 детских хоккейных школах по всей России. Все это делается для развития детского хоккея, поскольку он — наше будущее, основа и залог олимпийских побед.