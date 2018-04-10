Герасимец: «Отставкой Манчини „Зениту“ не обойтись, нужны глобальные изменения»

"Мне кажется, уже давно настал момент, когда «Зениту» нужно искать нового тренера. Дело не в результатах — это дело поправимое. Дело в ситуации в команде, в самом поведении тренера. Во-первых, тренер не отвечает за свои слова, что недопустимо. Ему никто не верит: ни болельщики, ни журналисты, ни специалисты. Ни, в первую очередь, футболисты. Он может в одном интервью говорить две абсолютно противоположные вещи, не отдавая отчет в своих действиях. Тренер публично высказывается о несостоятельности своих игроков, он в них не верит, не поддерживает их. Постоянно говорит о судействе и том, что ему не тех игроков купили. Так ты покажи свое тренерское мастерство — сделай из того, что есть. Не может.

Думаю, клуб уже запоздал с этими шагами, поэтому Лигу чемпионов мы уже вряд ли увидим. Нужны глобальные изменения, на уровне вектора развития клуба. Они назрели. Одной отставкой тренера не обойтись. Видно, что в клубе много дилетантизма, очень многие вещи не регулируются, не координируются. То, что происходит с командой — вина, прежде всего, Манчини и тех, кто его пригласил. Они должны разделить ответственность. Ни в одной команде России нет таких шикарных условий для работы. Если есть какие-то проблемы, то говори о них с руководством, не нужно выносить их на публичное обсуждение. И говори вовремя, а не через полгода", — заявил специалист.

"Зенит" занимает 5 место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на 10 очков.