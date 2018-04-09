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«Барселона» возглавляет рейтинг средней продолжительности текущих контрактов игроков
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«Барселона» возглавляет рейтинг средней продолжительности текущих контрактов игроков 

SPORT24.ru 2 часа назад
Исследовательский центр CIES Football Observatory составил рейтинг клубов из топ-5 национальных футбольных лиг Европы, в котором отражена средняя оставшаяся продолжительность контрактов футболистов главной команды. Лидируют в данном рейтинге испанские «Барселона» и «Реал».
01. «Барселона» — 3.59 года* — 3.23 года**02. «Реал» — 3.5 года — 3.19 года03. «Лилль» — 3.23 года — 3.18 года «Тоттенхэм» — 3.23 года — 3.18 года05. «Атлетико» — 3.95 года — 3 года06. «РБ Лейпциг» — 3.32 года — 2.96 года07. «Рома» — 3.04 года — 2.95 года08. «Манчестер Сити» — 3.23 года — 2.89 года «Вольфсбург» — 2.77 года — 2.89 года10. «Наполи» — 2.86 года — 2.87 года* — среднее число лет, оставшихся до окончания контрактов 11 самых задействованных футболистов в команде** — среднее число лет, оставшихся до окончания контрактов всех футболистов в команде
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