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Марселино: «Сезон „Валенсии“ близок к чуду»
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Марселино: «Сезон „Валенсии“ близок к чуду» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль признался, что не ожидал такого удачного сезона. Его команда смогла обойти "Реал" после пяти побед подряд в чемпионате Испании, поднявшись на третье место.
— Я считаю, что наш сезон близок к чуду, — цитирует Football Espana Тораля. — Конечно, это мое мнение, но происходит нечто потрясающее благодаря игрокам, которые здорово работают в команде. Оказаться между двумя мадридскими грандами — это фантастика. Мы опережаем «Реал» и всего на три очка отстаем от «Атлетико». Только «Барселона» серьезно нас опережает. Мы остаемся конкурентоспособными и спокойными. Нам нужно обеспечить себе место в Лиге чемпионов.
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