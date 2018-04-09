Марселино: «Сезон „Валенсии“ близок к чуду»

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль признался, что не ожидал такого удачного сезона. Его команда смогла обойти "Реал" после пяти побед подряд в чемпионате Испании, поднявшись на третье место.

— Я считаю, что наш сезон близок к чуду, — цитирует Football Espana Тораля. — Конечно, это мое мнение, но происходит нечто потрясающее благодаря игрокам, которые здорово работают в команде. Оказаться между двумя мадридскими грандами — это фантастика. Мы опережаем «Реал» и всего на три очка отстаем от «Атлетико». Только «Барселона» серьезно нас опережает. Мы остаемся конкурентоспособными и спокойными. Нам нужно обеспечить себе место в Лиге чемпионов.