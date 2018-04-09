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Кевин де Брюйне: Мне очень легко работать с Гвардиолой
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Кевин де Брюйне: Мне очень легко работать с Гвардиолой 

Советский спорт 1 час назад
— Расскажите о своей роли в этом сезоне. Она чуть отличается от того, как вы играли в «Сити» на первых порах. Что изменилось?
— Я играю чуть глубже, но люди видят что-то еще. Я же не считаю, что ситуация сильно изменилась. Я действую на позиции полузащитника, как и большую часть своей карьеры. Там я играл и в «Генке», и в «Вердере». Думаю, я просто прибавил как игрок, стал лучше.
— Как Хосеп Гвардиола объяснил видение амплуа, в котором использует вас в этом сезоне?
— Никаких изменений по сравнению с прошлым сезоном особо и нет. Просто команда сыгралась и чуть поднажала. Мы стали сильнее, чем год назад. Новички идеально подошли под наш стиль, все отлично справляются со своими обязанностями.
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— Каково работать с Гвардиолой каждый день?
— Мне — очень просто. Я и Пеп мыслим в одном ключе, так что работать с ним легко. Он умен, силен тактически, его футбольная философия совпадает с моим любимым стилем игры, так что все отлично. Мне не потребовалось много времени на подготовку, быстро понял все с момента, как он пришел в команду в прошлом сезоне. Всем надо было научиться работать в соответствии с его методами. В конечном итоге, считаю, он идеальная находка для нас, — цитирует де Брюйне официальный сайт УЕФА.
Напомним, под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» лидирует в чемпионате Англии. В Лиге чемпионов «Сити» проиграл «Ливерпулю» в первом матче со счетом 0:3.
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