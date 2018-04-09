7 апреля в тренажерном зале ГБУ «ФАВОРИТ» состоялся турнир «Стрелковый рубеж»

7 апреля 2018г. в 12.00, в тренажерном зале ГБУ «ФАВОРИТ» (корпус 1639), состоялся турнир «Стрелковый рубеж» среди юношей района Крюково и приглашенных гостей, посвященный 100-летию МВД

В соревнованиях приняли участие 8 юношей, учащиеся школы 1150, ребята секции пэйнтбола ГБУ «ФАВОРИТ».

Соревнование проводилось в два этапа:

1. «Стрелковый рубеж» из пэйнтбольных маркеров по мишеням в личном зачете.

2. Стрельба из пневматической винтовки и пистолета.

По итогам этапов соревнования места распределились:

1 место — Белобородов Павел.

2 место — Князев Денис.

3 место — Шаповалов Арсений.

В номинации «лучший игрок» убедительную победу одержал Спиряков Владимир.

По окончании турнира состоялось награждение победителей памятными медалями управы Крюково и грамотами ГБУ ФАВОРИТ».

Провел соревнования инструктор по спорту (пэйнтбол) Несмачных К. А.