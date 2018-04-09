В Москве РЭУ примет турнир Премьер-группы НСФЛ

На стадионе «Спартаковец» сыграют команды Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова (Москва), Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, Северо-Кавказского федерального университета (Ставрополь) и Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева.

Сборные РЭУ и СГУ после неудачного старта в весенней части сезона попробуют прийти в себя и вернуться в чемпионскую гонку. По «потерянным очкам» реальнее всего это сделать двукратному серебряному призеру лиги из Саратова, но для этого необходимо набирать максимум в оставшихся матчах. Плехановцы в предыдущем матче получили болезненное поражение с крупным счётом от КубГУ, домашний тур — отличная возможность реабилитироваться перед своими болельщиками. Тем более что год назад на «Спартаковце» футболисты РЭУ обстучали все штанги, а в итоге не набрали ни одного очка.

Команды СКФУ и ОрёлГУ будут решать иные задачи. Футболистам из Орла необходимо выбираться из опасной зоны переходных матчей, а затем, в случае успеха, можно подбираться ближе и к лидирующей группе. Перебраться в первую восьмёрку имеют возможность и набравшие ход футболисты СКФУ. После победы на сложнейшем турнире в Калининграде, ставропольцы могут смело ставить перед собой задачу превзойти прошлогодний результат (9 место).

Расписание матчей:

10 апреля (вторник)

13:30 СГУ (Саратов) — СКФУ (Ставрополь)

16:30 РЭУ (Москва) — ОрёлГУ (Орёл)

11 апреля (среда)

13:30 ОрёлГУ (Орёл) — СГУ (Саратов)

16:00 РЭУ (Москва) — СКФУ (Ставрополь)

12 апреля (четверг)

13:30 ОрёлГУ (Орёл) — СКФУ (Ставрополь)

16:00 РЭУ (Москва) — СГУ (Саратов)

Прямые трансляции всех матчей — на НСФЛ TV.

Турнирная таблица:

КубГУ (Краснодар) — 29 (12 матчей)

СГАФКСТ (Смоленск) — 24 (12)

ЧГУ (Грозный) — 17 (9)

УрФУ (Екатеринбург) — 17 (12)

РЭУ (Москва) — 16 (9)

ТГУ (Тамбов) — 15 (9)

ЮФУ (Ростов-на-Дону) — 15 (9)

СПбГУПТД (Санкт-Петербург) — 12 (9)

СГУ (Саратов) — 11 (6)

ПГАФКСИТ (Казань) — 11 (9)

СКФУ (Ставрополь) — 10 (9)

КФУ (Симферополь) — 9 (9)

ОрёлГУ (Орёл) — 8 (6)

МФТИ (Долгопрудный) — 6 (9)

КГТУ (Калининград) — 4 (9)

СПбГУ (Санкт-Петербург) — 1 (6)