В Москве РЭУ примет турнир Премьер-группы НСФЛ 

На стадионе «Спартаковец» сыграют команды Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова (Москва), Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, Северо-Кавказского федерального университета (Ставрополь) и Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева.
Сборные РЭУ и СГУ после неудачного старта в весенней части сезона попробуют прийти в себя и вернуться в чемпионскую гонку. По «потерянным очкам» реальнее всего это сделать двукратному серебряному призеру лиги из Саратова, но для этого необходимо набирать максимум в оставшихся матчах. Плехановцы в предыдущем матче получили болезненное поражение с крупным счётом от КубГУ, домашний тур — отличная возможность реабилитироваться перед своими болельщиками. Тем более что год назад на «Спартаковце» футболисты РЭУ обстучали все штанги, а в итоге не набрали ни одного очка.
Команды СКФУ и ОрёлГУ будут решать иные задачи. Футболистам из Орла необходимо выбираться из опасной зоны переходных матчей, а затем, в случае успеха, можно подбираться ближе и к лидирующей группе. Перебраться в первую восьмёрку имеют возможность и набравшие ход футболисты СКФУ. После победы на сложнейшем турнире в Калининграде, ставропольцы могут смело ставить перед собой задачу превзойти прошлогодний результат (9 место).
Расписание матчей:
10 апреля (вторник)
13:30 СГУ (Саратов) — СКФУ (Ставрополь)
16:30 РЭУ (Москва) — ОрёлГУ (Орёл)
11 апреля (среда)
13:30 ОрёлГУ (Орёл) — СГУ (Саратов)
16:00 РЭУ (Москва) — СКФУ (Ставрополь)
12 апреля (четверг)
13:30 ОрёлГУ (Орёл) — СКФУ (Ставрополь)
16:00 РЭУ (Москва) — СГУ (Саратов)
Прямые трансляции всех матчей — на НСФЛ TV.
Турнирная таблица:
КубГУ (Краснодар) — 29 (12 матчей)
СГАФКСТ (Смоленск) — 24 (12)
ЧГУ (Грозный) — 17 (9)
УрФУ (Екатеринбург) — 17 (12)
РЭУ (Москва) — 16 (9)
ТГУ (Тамбов) — 15 (9)
ЮФУ (Ростов-на-Дону) — 15 (9)
СПбГУПТД (Санкт-Петербург) — 12 (9)
СГУ (Саратов) — 11 (6)
ПГАФКСИТ (Казань) — 11 (9)
СКФУ (Ставрополь) — 10 (9)
КФУ (Симферополь) — 9 (9)
ОрёлГУ (Орёл) — 8 (6)
МФТИ (Долгопрудный) — 6 (9)
КГТУ (Калининград) — 4 (9)
СПбГУ (Санкт-Петербург) — 1 (6)