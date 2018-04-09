«ГАЗ», матрешки, Кандинский: Нижний Новгород глазами чемпиона Европы

Легендарный голкипер сборной Дании и английского ФК «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель начал знакомить болельщиков с российскими городами, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Где же побывает спортсмен, рассказал спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Дмитрий Калугин

Шмейхель посетит все 11 городов ЧМ, чтобы составить полную картину предстоящего футбольного праздника. Первой же остановкой Петера в турне по России стал Нижний Новгород

«Раньше город Горький, как в советские времена назывался Нижний Новгород, был закрыт для иностранцев. Причина у меня за спиной: это стратегический объект — Горьковский автомобильный завод», — рассказал чемпион Европы по футболу.

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Автомобили для Шмейхеля настоящая страсть, поэтому не посетить российский автогигант спортсмен просто не мог. Петер познакомился с технологией производства машин, сам принял участие в этом процессе и с удовольствием провел тест-драйв российских «ГАЗов». Ну, а вторую половину дня в Нижнем Новгороде датчанин решил посвятить искусству, и посетил знаменитый Нижегородский художественный музей.

«Эта картина меня просто поразила. Ее написал великий русский художник Василий Кандинский , один из основоположников абстракционизма», — признался Шмейхель.

Познакомился Шмейхель и с реалистичным искусством — народным творчеством Поволжья. Телеведущий узнал, что такое хохломская роспись и сам попытался оформить настоящую русскую матрешку, которую ФИФА официально признал одним из символов предстоящего чемпионата мира.

Возможно, что советами Шмейхеля по культурной программе в Нижнем Новгороде захотят воспользоваться такие звезды футбола, как Лионель Месси и, возможно, Златан Ибрагимович. Сборные Аргентины и Швеции проведут в городе на Волге минимум по одному матчу.

Всего же игры группового этапа посетят болельщики восьми сборных. На арене «Нижний Новгород» состоятся шесть матчей чемпионата, включая встречи 1/8-й и 1/4-й финала Кубка планеты.

Следующим российским городом, о котором расскажет легендарный Петер Шмейхель, станет Самара.