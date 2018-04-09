Ещё
В Нижегородской области закрыли клуб с азартными играми
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Нижегородской области закрыли клуб с азартными играми 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Подробности сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Нелегальный клуб располагался в городе Семенов.
«Установлено, что клиентам предлагалось сыграть на развлекательном аппарате, на который зачислялась денежная сумма, уплаченная в кассу. На дисплее аппарата имелась информация о сумме бонуса, равной сумме денег, зачисленной оператором. В случае, если игрок выигрывал, кассир возвращал денежные средства из кассы, в случае проигрыша — денежные средства игроку не возвращались», — рассказали в прокуратуре.
Прокурор потребовал признать действия собственника и арендатора помещений незаконными и запретить работу клуба. Но суд с требованиями не согласился, указав, что не хватает доказательств того, что аппараты — игровые. Последовала апелляция, после которой деятельность клуба была запрещена.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
Как по-правилам сдать квартиру гостям города в дни ЧМ-2018? На Пасху меняются маршруты движения автобусов в Нижнем Новгороде Футболисты сборной России передали подарки двум нижегородским мальчишкам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой3
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой340
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу1
Торрес объявил об уходе из «Атлетико»
Поигравший в НХЛ россиянин рассказал об американцах
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение