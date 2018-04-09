В Нижегородской области закрыли клуб с азартными играми

Нелегальный клуб располагался в городе Семенов.

«Установлено, что клиентам предлагалось сыграть на развлекательном аппарате, на который зачислялась денежная сумма, уплаченная в кассу. На дисплее аппарата имелась информация о сумме бонуса, равной сумме денег, зачисленной оператором. В случае, если игрок выигрывал, кассир возвращал денежные средства из кассы, в случае проигрыша — денежные средства игроку не возвращались», — рассказали в прокуратуре.

Прокурор потребовал признать действия собственника и арендатора помещений незаконными и запретить работу клуба. Но суд с требованиями не согласился, указав, что не хватает доказательств того, что аппараты — игровые. Последовала апелляция, после которой деятельность клуба была запрещена.