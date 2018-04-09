Футбол или хоккей? Какой вид спорта в России главный

Отвечают цифры.

Как оценивали?

Прежде чем погрузиться в сравнение, нужно было определиться с критериями оценки популярности этих видов спорта. Самых очевидных — три:

1) посещаемость мероприятий; 2) количество просмотров в Интернете; 3) ТВ-рейтинг.

Оценивать посещаемость было бы неправильно — всё же на матчи ходит явное меньшинство. Пришлось бы упустить из виду тех людей, которым жалко денег или просто лень идти на стадион. Таких очень много.

Количество просмотров в Интернете — более объективная статистика, но тут мы натыкаемся на то, что в некоторых регионах России с Интернетом до сих пор проблемы. Отрезать из-за этого целые населённые пункты мы не стали. К тому же Интернет — слишком хаотичная среда, в которой подсчитать количество просмотров со всех пиратских трансляций было бы затруднительно.

Остаётся ТВ: «ящик» есть в каждой российской семье. Да, частично молодёжь (и не только), уставшая от томных эфиров, привыкла вместо телевизора использовать ноутбук. Но так как таких людей меньшинство, мы смирились с этой погрешностью и решили оценивать популярность спорта именно по тв-рейтингу.

Второй вопрос, который возник: какие матчи оценивать? Учитывая отсутствие важных матчей на уровне сборных, мы обратились к клубам и выбрали матчи лидеров. Очень кстати пришлась серия между СКА и ЦСКА — лидерами регулярного чемпионата КХЛ в этом сезоне. В футболе для сравнения мы взяли матчи команд РФПЛ из первой пятёрки.

Раунд!

Прежде чем перейти к самому сравнению, нужно пояснить терминологию тв-трансляций. Здесь пригодятся два главных слова: доля и рейтинг. Рейтинг — соотношение зрителей трансляции ко всему населению страны, выраженное в процентах. Доля — соотношение зрителей трансляции ко всей аудитории, которая смотрит телевизор в этот момент (тоже в процентах). Уточняем: в статистике учитывалась мужская аудитория от 18 лет. Итак, переходим к рейтингам очных хоккейных матчей. Вот их статистика:

МатчДатаРейтингДоляСКА — ЦСКА29.03.20180,701,98СКА — ЦСКА31.03.20180,852,77ЦСКА — СКА2.04.20180,962,65ЦСКА — СКА4.04.20181,193,50 В среднем тв-рейтинг этих матчей был в районе 0,93%. Средняя доля трансляций была на уровне 2,73%. Теперь к футболу. Для большей объективности также возьмём матчи команд-лидеров между представителями двух крупнейших городов России. Во-первых, так аудитория не будет пересекаться: очевидно, что в матче команд из одного города она априори меньше. Во-вторых, «Зенит» , как и питерский СКА, один из самых популярных клубов в своём виде спорта, что отражается на рейтинге трансляций.

МатчДатаРейтингДоля«Зенит» — «Спартак» 6.08.20174,0413,64«Краснодар» — «Зенит»24.09.20172,769,28ЦСКА — «Зенит»22.10.20172,9010,35«Зенит» — -«Локомотив»29.10.20173,3810,93 Средний рейтинг матчей РФПЛ — 3,27%. Доля этих трансляций в среднем составила 11,05%.

Даже беглого взгляда на эти цифры хватит, чтобы заметить, насколько существенна разница в показателях. Средний рейтинг футбольных трансляций в 3,5 выше хоккейных, средняя доля — примерно в четыре раза больше. Хоккейным трансляциям пока не удалось преодолеть рубеж даже в полтора процента российской аудитории: 4%, как в случае с матчем «Зенит» — «Спартак», им и не снилось. Не говоря уж о доле в почти 14%.

Можно предположить, что на объём аудитории может влиять день проведения матча, но судя по тому, что единственный матч выходного дня между СКА и ЦСКА стал лишь третьим по ТВ-рейтингу, можно сделать вывод, что это никак не влияет на цифры: люди смотрят телевизор и в будний день.

Если вы всё ещё сомневаетесь в популярности футбола в нашей стране, можно обратиться к последним матчам сборной. С хоккеем эти показатели сравнивать неправильно: всё же аудитория клубов куда меньше чем аудитория сборной России. К тому же сборную показывал Первый канал. Но в контексте разговоров о «нефутбольной» стране цифры будут весьма занимательные.

МатчДатаРейтингДоляРоссия — Аргентина11.11.20177,8529,77Россия — Испания14.11.20177,3725,13Россия — Бразилия23.03.20185,5416,16Россия — Франция27.03.20184,0312,43 4-8% населения сидят у телевизора во время товарищеских матчей. Неплохо для «нефутбольной» страны? И не стоит уделять большое внимание динамике падения: она легко объяснима. Российский болельщик любит победы, а в последнее время с результатами было так себе.

Впереди матчи с Австрией и Турцией: удачный исход снова повернёт интерес к сборной в сторону повышения. Скриньте.