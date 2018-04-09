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Паровоз-ветеран Сталинграда отправится в патриотический тур по городам России
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Паровоз-ветеран Сталинграда отправится в патриотический тур по городам России 

Деловое сообщество 1 час назад
Увенчает состав паровоз-ветеран, переживший Сталинградскую битву. Под слоем обшивки еще остались следы вражеских пуль и осколков снарядов. Весь состав— это мини музей на колесах. «В него входят крытые товарные вагоны (теплушки), платформы для перевозки военной техники, салон-вагон и два паровоза, один из которых принимал участие в Сталинградской битве.» — рассказывают в пресс-службе РЖД.
В патриотический тур включены 10 городов, среди них Таганрог, Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе и Новороссийск. На каждой из остановок коллектив поезда будет показывать большое театрализованное представление «Освобождение юга России», с песнями и творческими номерами. А после него все желающие смогут осмотреть поезд, побывать внутри и узнать, как все было устроено во времена ВОВ.
Организаторы отмечают, что наибольший интерес передвижной музей вызывает в небольших городах и поселках. В 2016 году его встречали около 3000 зерноградцев, 1500 жителей Сальска.
В путь «Победа» отправится уже в эту субботу, 14 апреля. Первая точка — станция Каменская, далее состав проследует в Таганрог, Староминскую, Тимашевск. Оттуда он направится в Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Крымск, Новороссийск. Завершающей точкой путешествия станет станция Ростов-Главный, туда состав прибудет 27 апреля.
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