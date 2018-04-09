Автографы Месси, Неймара, Пеле и Роналдо можно получить за 100-160 тысяч рублей

Если вы мечтали заполучить себе футболку с подписью Пеле или бутсу с автографом Роберто Карлоса , то чемпионат мира — самое время. Партнеры ФИФА решили устроить распродажу различных аксессуаров с подписями известных футболистов.

Стоить все это будет недешево — футболка в рамке с подписью Месси обойдется вам в 96 000 рублей, а майка с автографами Неймара, Пеле и Роналдо — в 159 000 деревянных. Можно будет также купить бутсу Стивена Джеррарда или Делле Алли (за нее, кстати, придется отдать всего 64 000).

А вот за майку сборной Англии образца 1966 года с подписью девятерых игроков из того состава придется выложить почти соточку. Об этом сообщает Телеграм-канал «Мутко против».