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Автографы Месси, Неймара, Пеле и Роналдо можно получить за 100-160 тысяч рублей
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Автографы Месси, Неймара, Пеле и Роналдо можно получить за 100-160 тысяч рублей 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: www.euro-football.ru
Если вы мечтали заполучить себе футболку с подписью Пеле или бутсу с автографом Роберто Карлоса, то чемпионат мира — самое время. Партнеры ФИФА решили устроить распродажу различных аксессуаров с подписями известных футболистов.
Стоить все это будет недешево — футболка в рамке с подписью Месси обойдется вам в 96 000 рублей, а майка с автографами Неймара, Пеле и Роналдо — в 159 000 деревянных. Можно будет также купить бутсу Стивена Джеррарда или Делле Алли (за нее, кстати, придется отдать всего 64 000).
А вот за майку сборной Англии образца 1966 года с подписью девятерых игроков из того состава придется выложить почти соточку. Об этом сообщает Телеграм-канал «Мутко против».
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