К чемпионату мира-2018 в Петербурге отремонтируют 11 мостов

В Северной столице до начала футбольного чемпионата мира отремонтируют 11 мостов.

Как сообщает пресс-служба ГБУ «Мостотрест» , на пяти из них заменят асфальтовое покрытие проезжей части. Речь идет о Дворцовом, Биржевом, Троицком, Большеохтинском (с тоннелем и путепроводом) и Литейном мостах. На Каменноостровском и Ушаковском мостах заново покрасят верхние части металлоконструкций.

Также к мундиалю положат новый асфальт на проезжей части Измайловского и Обуховского мостов, на Мало-Конюшенном и Театральном заменят еще и покрытие тротуаров. Уже после окончания чемпионата мира обновят проезжую часть Сампсониевского, Египетского, Атаманского и Кашина мостов. На Ушаковском мосту покрасят металлоконтрукции пролетных строений.

Кроме того, Большеохтинский и Благовещенский мосты ждет окраска верхних конструкций, А на Троицком заново покрасят перила.