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К чемпионату мира-2018 в Петербурге отремонтируют 11 мостов
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К чемпионату мира-2018 в Петербурге отремонтируют 11 мостов 

Российская Газета 22 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
В Северной столице до начала футбольного чемпионата мира отремонтируют 11 мостов.
Как сообщает пресс-служба ГБУ «Мостотрест», на пяти из них заменят асфальтовое покрытие проезжей части. Речь идет о Дворцовом, Биржевом, Троицком, Большеохтинском (с тоннелем и путепроводом) и Литейном мостах. На Каменноостровском и Ушаковском мостах заново покрасят верхние части металлоконструкций.
Также к мундиалю положат новый асфальт на проезжей части Измайловского и Обуховского мостов, на Мало-Конюшенном и Театральном заменят еще и покрытие тротуаров. Уже после окончания чемпионата мира обновят проезжую часть Сампсониевского, Египетского, Атаманского и Кашина мостов. На Ушаковском мосту покрасят металлоконтрукции пролетных строений.
Кроме того, Большеохтинский и Благовещенский мосты ждет окраска верхних конструкций, А на Троицком заново покрасят перила.
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