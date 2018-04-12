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На трех мостах в Петербурге ограничат движение в ночное время
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На трех мостах в Петербурге ограничат движение в ночное время 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге ограничат движение транспорта на трех мостах — Троицком, Ушаковском и Каменноостровском, сообщает пресс-служба ГАТИ. Меры связаны с проведением ремонтных работ.
Ограничения будут действовать только в ночное время. Так, движение на Троицком мосту будет ограничено с 22.00 до 07.00 в период с 15 по 30 апреля, на Ушаковском — с 20.00 до 08.00 с 15 апреля по 15 мая, а на Каменноостровском — с 21.00 до 08.00 также до 15 мая.
Водителей просят быть внимательными и заранее планировать своих маршруты с учетом временных неудобств.
Кроме того, на этой неделе вступают в силу и другие ограничения. С 14 по 17 апреля «ПетербургГаз» будет проводить работы у перекрестка Краснопутиловской и Автовской улиц, а с 15 апреля по 7 мая будут ремонтировать дорожное покрытие участка Северной дороги от Рюхиной улицы до Футбольной аллеи.
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